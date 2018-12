Incentivi per le elettriche e tasse per le utilitarie | il Governo fa già marcia indietro?

Dal 2019 Incentivi per le auto elettriche - sovrattasse fino a 3000 euro per gli altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...

Auto inquinanti - spunta la sovrattassa : Incentivi per i veicoli eco sino a 6.000 euro : spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le Auto in base alle emissioni di Co2. La novità arriva con un emendamento approvato dalla commissione bilancio della Camera. Dal primo ...

Incentivi auto - bonus o malus? Previsti fino a 6 mila euro per le elettriche e tassa ambientale per chi inquina di più : Non c’è dubbio sul fatto che il Governo in carica sarà quello del cambiamento, anche per gli automobilisti. Ora non resta che comprendere se il cambiamento in questione avrà una valenza positiva o meno. Veniamo subito alle dolenti note: l’esecutivo ha previsto un’inedita sovrattassa per le auto di nuova immatricolazione con emissioni di CO2 allo scarico a partire dai 110 g/km di CO2. L’iniziativa è contenuta in un emendamento, approvato, del ...

Auto - sovrattasse e Incentivi : chi ci guadagna e chi ci perde : Una sovrattassa da 150 a 3mila euro da pagare al momento dell’immatricolazione e poi incentivi sull’acquisto di modelli elettrici, ibridi e i piccoli diesel. È quanto prevede l’emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio della Camera. Ecco i modelli favoriti e quelli sfavoriti dalle nuove regole che, alla fine, potrebbero rendere conveniente prendere un’Auto in leasing all’estero...

Auto elettriche : arrivano gli Incentivi per le auto ecologiche e una tassa per tutte le altre : La nuova Legge di bilancio ha approvato incentivi fino a 6.000 euro per le auto nuove a basso impatto ambientale mentre per tutte le altre si pagherà un sovraprezzo Nella nuova legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede a partire dal primo gennaio 2019 un bonus economico per le vetture nuove a basse emissioni: si parte da 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a gas, passando per i 3.000 euro per un’auto ibrida e si ...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma c'è anche una nuova tassa : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà, anche in leasing, auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse ...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma non solo : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse e bassissime ...

Manovra in aula : le novità dagli Incentivi per l’auto elettrica alle assunzioni nella Pa. Proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Manovra in aula con maxi-emendamento. Proroga di un anno per formazione 4.0. Incentivi agli acquisti di auto elettriche : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Dallo stop allo scudo delle banche agli Incentivi per le auto ecologiche - qui le ultime novità : La commissione Bilancio ha approvato varie modifiche alla finanziaria che da stasera sarà in Aula. Quota 100 e reddito di cittadinanza rinviati al Senato -

Manovra - nella notte il via libera della commissione Bilancio. Incentivi per auto ecologiche - tassa su quelle inquinanti : Dopo l’abbandono dei lavori da parte delle opposizioni, che hanno attaccato il ministro Giovanni Tria intervenuto per un’informativa rifiutando le domande, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame della Manovra. I relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi hanno ottenuto il mandato per riferire in Aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia ...

Incentivi auto e tassa per chi inquina : 23.31 Con la manovra potrebbero arrivare Incentivi fino a 6mila euro per l'acquisto di auto elettriche, ibride o piccole auto a metano o diesel. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Introdotta contestualmente anche una tassa per chi invece acquista auto inquinanti. La tassa, dai 150a 3mila euro, è proporzionale al livello delle emissioni.