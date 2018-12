In Italia quasi tre cittadini su 10 sono a rischio povertà | è allarme nel Mezzogiorno

Istat - Uecoop : quasi 1 anziano solo su 4 in Italia è a rischio povertà : quasi 1 anziano solo su 4 in Italia è a rischio povertà con un aumento al 24,7% in un anno per chi ha più di 65 anni. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sull’ultimo report Istat dedicato alle “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie nel 2017”. Una dinamica preoccupante – sottolinea Uecoop – anche in relazione a fenomeni di esclusione sociale che tendono a colpire le fasce d’età più ...

Quasi 3 Italiani su 10 a rischio povertà : Quasi tre italiani su 10 a rischio povertà in Italia . E' quanto rilevato dall'Istat, che nel 2017 si stima come il 28,9% delle persone residenti in nel Paese sia a rischio di povertà o di esclusione ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Ungheria a Varese - una possibilità diventata quasi certezza : Doveva essere Livorno la sede della partita tra Italia e Ungheria, in programma il prossimo 22 febbraio e valida come quinta partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Tuttavia, il PalaModì ha incontrato due problemi: il primo legato ad alcune criticità di spazi all’interno del palasport, l’altro causato da un concerto di Emma Marrone troppo vicino alla data della partita (le normative FIBA impongono di ...

Euro 2020 - per l’Italia il migliore dei gironi possibili (o quasi) : niente Germania - ma c’è la Bosnia : L’urna che ha disegnato il cammino verso Euro 2020 ha strizzato l’occhio all’Italia. niente Germania, nessun incubo Svezia: dalla seconda fascia, quella un gradino sotto alla nostra, è spuntata la Bosnia di Dzeko e Pjanic, avversario non morbido (soprattutto in casa), ma avversario con il quale possiamo dividerci i favori, qualcosa in più, del pron...

Salute - stressati quasi 9 Italiani su 10 : insonnia e sbalzi d’umore : Stress male comune degli italiani. L’89%, infatti, dichiara di essere troppo stressato, sottoposto a un carico di pressioni, incombenze e preoccupazioni che riduce la qualità della vita e arriva molte volte a incidere negativamente sulla Salute, il lavoro e le relazioni sociali. E’ il quadro tracciato da una ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua sul welfare, che indica tra le principali fonti di ‘pressione’ le ...

Alimenti : surgelati - per quasi 1 Italiano su 2 almeno 1 volta a settimana : quasi un italiano su 2 (il 44%) consuma prodotti surgelati almeno una volta a settimana (e nel 7% dei casi, addirittura anche più di 2 volte). Tra i consumatori abituali spiccano gli uomini (sono il 48,9%) e in generale gli under 54 (con un picco di consumi del 53,1% nella fascia d’età 35-54) . Ma, nonostante siano sempre presenti nei freezer delle nostre case, siamo davvero sicuri di sapere tutto su questi prodotti? Un’indagine Doxa ...

LIVE Croazia-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per le azzurre : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Croazia e Italia, valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei di basket femminile 2019 che si svolgeranno in Serbia e Lettonia. Si tratta di una partita di enorme importanza per entrambe: l’Italia deve vincere per non dover rendere immensamente complicata la sfida di La Spezia contro la Svezia, mentre la Croazia ha l’obbligo di portare a casa i due ...

Italia-Portogallo - a un anno dalla Svezia è pienone a San Siro : venduti quasi 70mila biglietti : Da San Siro a San Siro. Un anno dopo la tremenda delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, l'Italia è pronta a riconquistare il tifo azzurro . Merito degli spiragli di speranza visti ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Australia. Sfida (quasi) impossibile degli azzurri ai Wallabies : Mai gli italiani hanno sconfitto gli australiani in un incontro di Rugby: sedici precedenti, altrettante sconfitte per gli azzurri. A Padova la musica potrebbe cambiare? Difficile, ma non impossibile. I Wallabies vengono da un momento abbastanza complicato, mentre l’Italia, sulle ali dell’entusiasmo, potrebbe anche cercare l’impresa storica. Certo, la differenza, tecnica e nel ranking, c’è ancora, ma non è più così ...

Digitale - Italia bocciata in Europa : è agli ultimi posti in quasi tutti i parametri : Tra i 28 Paesi che compongono il vecchio continente il nostro paese è al 25esimo posto nel punteggio Desi 2018, ovvero l'indicatore della Commissione europea che misura il livello di attuazione dell'Agenda Digitale di tutti gli Stati membri

Digitale - Italia bocciata in Europa : è agli ultimi posti in quasi tutti i parametri : Tra i 28 Paesi che compongono il vecchio continente il nostro paese è al 25esimo posto nel punteggio Desi 2018, ovvero l'indicatore della Commissione europea che misura il livello di attuazione dell'Agenda Digitale di tutti gli Stati membri

Sanità : negli ultimi 40 anni i cittadini Italiani hanno guadagnato quasi 10 anni di vita : Oggi a Roma è andata in onda la XIII Edizione del Forum Meridiano Sanità durante la quale è stato presentato il Rapporto annuale Meridiano Sanità elaborato da The European House – Ambrosetti. Secondo il Meridiano Sanità Index – che ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario attraverso un confronto con i principali Paesi europei – considerando lo stato di salute della popolazione, ...

In Italia ci sono quasi 18mila biblioteche : solo una minima parte è al Sud dove i minori leggono poco : Le biblioteche in Italia sono quasi 18 mila mentre le regioni con meno bambini e adolescenti che leggono sono Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, ovvero le stesse regioni dove sono meno presenti biblioteche pubbliche e non specializzate, stando ai dati disponibili: infatti Campania, Puglia e Sicilia si collocano rispettivamente al penultimo, terzultimo e quartultimo posto. sono i dati della Fondazione OpenPolis, pubblicati in uno studio sulla ...

Borsa Italiana - quasi invariato il controvalore degli scambi del 9/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,03 miliardi di euro, dai 2,03 miliardi della seduta precedente. I volumi scambiati sono ...