In Italia gli LG G7 ThinQ no brand ricevono l’aggiornamento V10p-DEC-03-2018

Giuseppe Conte "incorona" Haftar per tutelare gli interessi Italiani in Libia : Se non è una "incoronazione", ci assomiglia molto. Roma ha trovato il "Gendarme" libico delle frontiere esterne: il generale Khalifa Haftar. Una investitura che trova il consenso degli Stati Uniti. Per la terza volta in 36 giorni, l'uomo forte della Cirenaica è "sbarcato" in Italia. La terza visita è iniziata mercoledì, quando il generale ha incontrato a Roma l'ambasciatore Usa a Tunisi, Daniel Rubinstein, che ...

Aumenta il reddito degli Italiani - ma uno su 4 è a rischio povertà : Gli ultimi dati dell'Istat su condizioni di vita, reddito e caro fiscale, hanno fatto registrare un calo delle...

Jovanotti annuncia il 'Jova Beach Party' sulle spiagge Italiane : si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro : parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : primo esame in staffetta per l’Italia. Gli azzurri possono giocarsi il podio : E’ un’Italia che va quella del fondo maschile. Federico Pellegrino ha già vinto la sua prima gara, come da tradizione, all’esordio nelle sprint in tecnica classica, Francesco De Fabiani è tornato ad essere protagonista nella “sua” tecnica classica, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Dietmar Noeckler hanno lanciato qualche segnale positivo più a Ruka che a Lillehammer. Tutte indicazioni interessanti in prospettiva staffetta: l’obiettivo ...

Manovra : carta della famiglia solo per gli Italiani - niente sconti per extracomunitari : niente "carta sconti" per le famiglie di immigrati non comunitari. La commissione Bilancio della Camera, nelle scorse ore, ha dato il via libera alla Manovra e ha conferito ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi il mandato di riferire in Aula sul testo (approdato con numerose novità). E così, mentre sono stati rinviati al Senato gli interventi relativi al reddito di cittadinanza ed alla riforma della Legge Fornero sono state approvate, ...

Boschi attacca il governo : 'Gli Italiani perdono i loro risparmi - fermate la manovra' : Maria Elena Boschi appartiene all'ala 'renziana' del Pd. Le vicissitudini interne al mondo "dem" non è dato sapere a dove porteranno e se davvero l'ex sindaco di Firenze porterà i suoi fedelissimi in un nuovo partito politico, ma quel che è certo è che, comunque vada, sarà all'opposizione del governo guidato da Lega e Movimento Cinque Stelle. Lo si capisce in maniera evidente da quello che è stato l'intervento dell'ex sottosegretario che si è ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

Italia primo laboratorio mondiale per gli studi sui legami tra cambiamenti climatici e conseguenze sulla salute : L’Italia sarà il primo laboratorio di ricerca per comprendere i rischi sulla salute umana prodotti dai cambiamenti climatici. Per studiare, quindi, gli effetti di ondate di calore, piogge intense e allagamenti sul nostro organismo, inclusa la nostra mente. Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori da più di 30 Paesi, si sono riuniti a Roma fino al 6 dicembre, per discutere e formulare raccomandazioni basate su ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : duello tra Fourcade e il sorprendente Kuehn - Hofer migliore degli Italiani - ma indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Italia - nel 2016 cresce il reddito netto delle famiglie : Nel 2016, in base ai risultati dell'indagine Eu-Silc del 2017, i l reddito netto medio annuo per famiglia è pari a 30.595 euro , circa 2.550 euro mensili , in aumento del 2% in termini nominali e +2,1%...

Redditi e famiglia : in Italia 3 persone su 10 sono a rischio povertà : sono drammatici i numeri che ha pubblicato l'Istat riguardo lo stato di salute economia dell'italia, ovvero la condizione di Redditi e famiglie. Una persona su 10 si trova in condizioni di grave deprivazione materiale, e addirittura quasi tre su dieci (28,9%) sono a rischio povertà o esclusione sociale.Redditi e condizioni di vitaNel report sulle '?Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie' emerge però un lieve miglioramento ...

[Il punto] Sondaggio shock sullo spread : ecco quanti sono gli Italiani che sanno cosa sia : Lo spread e il pane Un aumento incontrollato dello spread può mandare a rotoli non solo un governo, indipendentemente dal suo colore, ma la stessa economia italiana. Alla luce di questo appare ...

Giro d'Italia 2019 - Geraint Thomas frena : 'Non è l'anno giusto - voglio difendere la Maglia Gialla' : Potrebbe essere l'anno sbagliato ". Con questa frase, pronunciata durante un'intervista alla BBC, che lo aveva appena nominato 'sportivo dell'anno in Galles', Geraint Thomas ha chiuso le porte a una ...