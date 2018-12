In casa quasi 300 grammi di cocaina | sotto il parquet una pistola e centinaia di

Muore e lascia in eredità quasi tre milioni alla casa di riposo : Una signora di Milano, morta nelle scorse settimane, ha lasciato in eredità 2 milioni e 787 mila euro alla Rsa «Mons...

Anziana milanese lascia in eredità quasi 3 milioni euro a una casa di riposo di Pavia : Ancora ignoti i motivi del lascito della benefattrice, morta qualche settimana fa, pari al 49 per cento di un patrimonio mobiliare gestito da una banca d'affari

Olbia - rinvenuto cadavere tenuto in casa da mesi quasi mummificato : Il figlio della donna trovata ieri mattina nella sua abitazione di via Isonzo a Olbia in Sardegna è stato sottoposto a visita psichiatrica. Una macabra scoperta che ha coinvolto l'uomo quarantatreenne, il quale ha convissuto col corpo senza vita della madre sessantasettenne Maria Antonia Sanna per sei mesi. La signora era originaria di Monti ma era da tempo residente in città. Da quanto è emerso dal primo esame svolto sul cadavere dal medico ...

La pittura di Lorenzo Maria Bottari nella casa di Quasimodo : "Quasimodo quasi sognato" è il titolo della mostra di Lorenzo Maria Bottari che sarà inaugurata mercoledì 21 novembre a Modica nella casa Quasimodo

Roma : trovata droga e quasi 2000 euro in casa - in manette 27enne : Roma – E’ stato quell’andirivieni in via Monte Resegone ad insospettire gli investigatori del commissariato di Fidene Serpentara diretto da Giuseppe Rubino che, al termine di una attivita’ investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno deciso di passare all’azione. Dopo una serie di appostamenti infatti, sono risaliti all’identificazione di un italiano di 27 anni, domiciliato ...

Quasi 10 kg di marijuana nascosti in casa - 22enne di Lecce finisce in carcere : La scoperta nel corso di una vasta operazione dei Carabineiri che ha coinvolto contestualmente diversi comuni della provincia.

Quasi 500 rifugiati siriani sono tornati a casa nelle ultime 24 ore - : Quasi 500 rifugiati siriani sono tornati nel loro paese d'origine dal Libano e dalla Giordania nelle ultime 24 ore. Lo ha detto in un bollettino il Centro per l'accoglienza, l'assegnazione e la ...

Grande Fratello Vip 2018 - quasi 'rissa' nella casa. Francesco Monte a Elia Fongaro : 'Mi ribolle il sangue' : Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip . Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro . Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, ...

Gf Vip : ancora litigi in casa - Stefano Sala oggi quasi in lacrime : Stefano Sala, al Gf Vip quasi in lacrime per la figlia Nel daytime di oggi del Gf Vip Stefano Sala ha dato il meglio di sé. Questo concorrente sembrava uno di quelli destinati a passare inosservati – qualcuno lo vedeva come un fantasma – e invece sta davvero conquistando pian piano il pubblico. Stefano infatti […] L'articolo Gf Vip: ancora litigi in casa, Stefano Sala oggi quasi in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano perde 5-3 in casa del Tychy e mette a rischio un passaggio del turno quasi certo : Bolzano getta via un’occasione d’oro per ipotecare la qualificazione ai playoff di Champions League. Gli italiani perdono clamorosamente in casa dei polacchi del Tychy, in un match in cui non sono mai riusciti a passare in vantaggio. I polacchi sono alla prima vittoria della fase a girone (prima di stasera erano a 0 punti, avendo perso le restanti partite ai tempi regolamentari) e tengono vive le speranze dell’Helsinki. I ...

La fattoria robot che produce lattuga idroponica sotto casa - quasi tutto automatico : Ha aperto negli Stati Uniti la prima fattoria robotizzata, creata dalla società Iron Ox. Sfruttano la coltura idroponica e la robotizzazione per produrre in 800 metri quadri (al coperto) circa 26.000 pezzi di verdure a foglia verde l’anno. È un modo insolito per presentare questi dati perché in genere si parla di peso, ma si può dire che per produrre la stessa quantità una coltura tradizionale richiederebbe molto più spazio; un vantaggio ...

Rugby - Sami Panico arrestato per spaccio/ Roma - pilone Nazionale ai domiciliari : quasi 2kg di droga in casa : Rugby, Sami Panico arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente ai domiciliari, il pilone della Nazionale verso il processo per direttissima.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:48:00 GMT)

