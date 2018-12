In aggiornamento Honor 10 a dicembre | nuove gesture con 8 1 0 150 C675

Non solo GPU Turbo per Honor 9 : altre 4 novità con l’aggiornamento B376 : Ci sono alcune segnalazioni estremamente interessanti che circolano in Rete in questi giorni per chi dispone di un Honor 9, in particolare della versione STF-L09, considerando il fatto che il produttore asiatico sta iniziando a distribuire l'aggiornamento B376. Probabilmente legata alla patch di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa sul nostro magazine, si tratta di un pacchetto software che prima di tutto ha il merito di portare con sé ...

Nessun aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor oggi 10 novembre? Sconforto riscontro ufficiale : Il giorno tanto atteso è arrivato: EMUI 9.0 su Huawei e Honor (almeno per alcuni modelli dei due brand) dovrebbe far capolino proprio oggi 10 novembre. Almeno secondo l'annuncio ufficiale commentato in questi giorni ma che, in questa mattinata, resta completamente disatteso. Cosa c'è da aspettarsi dunque nelle prossime ore? Riavvolgiamo il nastro delle ultime comunicazioni ufficiali in merito all'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor. ...

Primo assaggio di Android 9 Pie su Honor 10 con aggiornamento 181 e le gesture : Chiaro come tutti stiano aspettando Android 9 Pie su Honor 10 ma in attesa che la versione stabile del nuovo firmware giunga a destinazione sui device, ecco che possiamo già anticipare ai nostri lettori l'arrivo di un pacchetto software antecedente, siglato con build 181 e che in qualche modo garantirà anche un Primo assaggio del major update che verrà. Sulla tempistica di lancio di Android 9 Pie su Honor 10 ci siamo già soffermati, ...

GPU Turbo per Honor 8 Pro : succulento aggiornamento B331 - al momento in India : Si rimette in gioco Honor 8 Pro, anche se non direttamente in Europa: è appena arrivato per il modello Indiano DUK-L09 un aggiornamento dal peso di 878MB, portatore della fantomatica tecnologia GPU Turbo e segnato dal codice '8.0.0.331'. Un qualcosa di veramente meraviglioso, specie considerato che non parliamo più di un dispositivo di primo pelo, prossimo a raggiungere i due anni di età. Il pacchetto, tra l'altro, aggiunge all'esperienza ...

Sorpresona per una lista limitata di modelli Honor : dal 26 ottobre aggiornamento Android Pie : Ci sono importantissime novità che giungono direttamente dal mondo Honor oggi 26 ottobre. In anticipo rispetto alle previsioni, alla tabella di marcia e persino a Huawei, infatti, il produttore asiatico ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per alcuni suoi prodotti. Sulla carta dovrebbe trattarsi del firmware definitivo, primo step ufficiale dopo l'avvio del programma beta di cui vi abbiamo parlato ...

Grande aggiornamento For Honor disponibile : dettagli per Marching Fire : Ubisoft ha annunciato il rilascio di For Honor Marching Fire per PlayStation 4, Xbox One e PC. A distanza di un anno e mezzo dal lancio del gioco Ubisoft ha lavorato su una serie di miglioramenti e adesso rilancia il titolo. L’obiettivo è quello di conquistare sia i giocatori attuali che nuovi utenti grazie ad un nuovo ed enorme aggiornamento, il più Grande mai rilasciato prima. Con Marching Fire arrivano nuove modalità PvP e PvE, nuove ...

Diversi smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a tutto schermo con l'arrivo della EMUI 9 basata su Android 9 Pie.

Honor View 10 ha fatto la sua comparsa su Geekbench, nota piattaforma di benchmark, con Android 9 Pie a bordo, sintomo di un imminente rilascio dell'aggiornamento.

Honor Play (solo in versione beta), Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere anche in Italia l'aggiornamento ad Android 9 Pie.

Rilascio di Android Pie in Europa su Honor View 10 : aggiornamento beta con GPU Turbo 2.0 : Giornata positiva in casa di Honor View 10, che si appresta a ricevere in Europa la versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie (solo per gli iscritti al relativo programma del produttore). Le novità sono quelle introdotte dalla release di ieri, di cui vi abbiamo parlato in relazione all'altrettanto apprezzato Huawei Mate 10 Pro, come abbiamo dettagliato in questo precedente articolo: ottimizzazioni generiche dell'interfaccia utente EMUI ...

Scattato il 2 ottobre un nuovo aggiornamento per Honor 8 : anticipazioni varie : In Italia ci sono ancora possessori di un Honor 8 che non hanno ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi, ma ci sono. Eppure in giro per il mondo si parla già di un altro upgrade per uno smartphone che qui da noi risulta essere ancora molto popolare. Dopo aver analizzato la prima questione con un approfondimento, grazie anche alle parole della divisione italiana, oggi 2 ottobre bisogna prendere atto di quello che sta ...