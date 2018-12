Ilary Blasi | La lite tv con Fabrizio Corona? Nessun accordo | io non mi presto alle

Grande Fratello Vip 2019 - nuova edizione senza Ilary Blasi? Ipotesi Barbara D'Urso : Il GF Vip è arrivato alla finale ma già si pensa alla nuova edizione. Nuovi rumors sul reality della porta rossa fanno capire che a guidare l'edizione 2019 non sarà più Ilary Blasi. Ecco perchè ...

Ilary Blasi : «Nessun accordo con Corona. Non mi presto alle pagliacciate» : Ilary Blasi La replica di Ilary Blasi. Se i legali di Fabrizio Corona hanno assicurato in un documento depositato agli atti che la lite tra il loro assistito e la conduttrice era frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti, la padrona di casa di Grande Fratello Vip racconta un’altra verità. Al magazine Liberi Tutti, dichiara senza mezzi termini: “Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: ...

Gf Vip 2019 - nuova edizione senza Ilary Blasi? Barbara D'Urso pronta a prendere il suo posto? : Il GF Vip è arrivato alla finale ma già si pensa alla nuova edizione. Nuovi rumors sul reality della porta rossa fanno capire che a guidare l'edizione 2019 non sarà più Ilary Blasi. Ecco perchè ...

Barbara d'Urso al timone di un "nuovo" Grande Fratello?/ Ilary Blasi non ci sarà : ecco le novità tra Vip e Nip - IlSussidiario.net : Grande Fratello, cambiamenti in vista per l'edizione Nip e Vip: arriva un 'ibrido' con Barbara d'Urso? ecco le ultime indiscrezioni.

Ilary Blasi stanca del Grande Fratello : al suo posto potrebbe arrivare Barbara D'Urso : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del reality da qualche ora: stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, la moglie di Francesco Totti in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni avrebbe affermato di essere stanca di guidare un format complesso come il GF, perciò si dice che Mediaset sia già alla ricerca di un'eventuale sua sostituta. La principale candidata alla conduzione del ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi sarebbe stanca : nuova conduttrice per il 2019 : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? Al suo posto potrebbe arrivare Barbara d’Urso Il Grande Fratello Vip 2018 deve ancora finire che già si pensa all’edizione del 2019. Edizione che, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbe subire un radicale cambiamento. A partire dalla conduttrice: potrebbe non esserci più Ilary Blasi. Secondo quanto scrive Tv Blog, […] L'articolo Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarebbe stanca: ...

FARIBA TEHRANI CONTRO Ilary Blasi E GRANDE FRATELLO VIP/ Video - 'volevano eliminare mia figlia Giulia Salemi' - IlSussidiario.net : FARIBA TEHRANI CONTRO ILARY BLASI e GRANDE FRATELLO Vip: 'volevano eliminare mia figlia Giulia Salemi'. Poi dice: 'Se andassimo in tribunale vinceremmo'

Anticipazioni Grande Fratello Vip - finale : Ilary Blasi verso l’addio? : finale Grande Fratello Vip 3: ultima puntata per Ilary Blasi? Lunedì 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini. Per la conduttrice potrebbe essere l’ultima puntata nelle vesti di presentatrice. Lo scarso appeal che l’edizione numero tre sta riscuotendo sul pubblico è il chiaro segnale di una crisi che potrebbe costringere a proporre uno stop di ...

Grande Fratello Vip - Fariba Tehrani contro Ilary Blasi : 'Si sapeva che volevano eliminare Giulia Salemi' : Eliminata a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip . Atroce delusione per Giulia Salemi , che finisce in lacrime per colpa della mamma Fariba Tehrani . La signora la scorsa settimana aveva ...

Gg vip - Ilary Blasi manda Giulia Salemi al tele-voto : 'Tua mamma ci ha preso in giro' : Questa sera, lunedì 3 dicembre, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, la semifinale. Ilary Blasi ha dato inizio allo show facendo una comunicazione importantissima a Giulia Salemi. La ragazza è risultata essere la destinataria di una busta nera che conteneva un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ovvero l'essere mandata direttamente al tele-voto. Il motivo di tale decisione risiede in alcuni comportamenti scorretti ...

Ilary Blasi - la conduttrice beccata dietro le quinte del Grande Fratello Vip : la foto : Manca poco per la nuova puntata della terza edizione del ”Grande Fratello Vip”. Lunedì 3 dicembre, infatti, andrà in onda la semifinale del reality show condotto da Ilary Blasi che, poche ore fa, è stata ripresa nel backstage in una veste inedita per i telespettatori del programma. Da quando il GF Vip è iniziato, Ilary Blasi ha stupito il pubblico con look stravaganti. Quest’anno, infatti, la moglie di Francesco Totti ha deciso ...

Chi ancor più bella vuole apparire…Ilary Blasi e la crioterapia : Seduta estetica di “crioterapia” per Ilary Blasi. Il video, postato su Instagram dal suo fanclub ufficiale, ha raccolto moltissimi commenti e like. Merito della reazione comica di Ilary, al ghiaccio diffuso sul corpo. La crioterapia è infatti un particolare tipo di terapia che fa uso del ghiaccio e dell’abbassamento della temperatura corporea per ottenere dei benefici estetici sul corpo. Come spiegano i follower nei commenti, ...

Grande Fratello Vip : Ilary Blasi annuncia una squalifica : Ilary Blasi domani sera squalificherà un concorrente del GF Vip 3? Domani sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. E poco fa è circolata un’indiscrezione su ciò che potrebbe succedere domani sera in puntata, che ha già creato un incredibile polverone mediatico. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare blog Bitchyf.it pare che uno dei concorrenti del reality show ...

Grande Fratello Vip 2019 con Ilary Blasi sospeso? Arriva Barbara D’Urso : Barbara D’Urso prende il posto di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Il Grande Fratello Vip si appresta a celebrare la finale della sua edizione numero tre. L’appuntamento finale del reality show più spiato dagli italiani andrà in onda lunedì 10 dicembre su Canale 5, serata in cui sarà proclamato il terzo vincitore della versione celebrity dopo Alessia Macari e Daniele Bossari. Il ritorno della quindicesima edizione del Grande ...