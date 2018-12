Il tuo vecchio telefono cellulare dimenticato nel cassetto può far morire i gorilla del

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Il mancato riciclo degli smartphone vecchi e la distruzione dell’habitat deiberingei graueri sono legati a doppio filo. La conseguenza diretta è chiunque tenga nelcellulari in disuso, che sarebbero da smaltire, sta contribuendo all’estinzione delle popolazioni dinella Repubblica Democratica del Congo. Un’affermazione e un’accusa forti, che è inclusa nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos One dall’Università dell’Australia Meridionale e dall’organizzazione di conservazione delle specie Zoos Victoria.Due realtà che sembrano lontane anni luce – un accessorio tecnologico e un animale selvatico a rischio di estinzione – come possono essere così legate? La risposta è nei materiali contenuti degli smartphone, e nei luoghi da cui questi vengono estratti. Pochi sanno, infatti, che per costruire degli ...