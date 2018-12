ilnapolista

: RT @LAROMA24: ?????? Video rassegna di oggi: ? Il Romanista: Fascia Protetta con Florenzi ?Mercato, caccia al centrocampista: Cimirot, Sande… - SilviaCantoia : RT @LAROMA24: ?????? Video rassegna di oggi: ? Il Romanista: Fascia Protetta con Florenzi ?Mercato, caccia al centrocampista: Cimirot, Sande… - napolista : Il Tempo: «Stadio Roma, il progetto è catastrofico» - SSCNapoliNews : Il Tempo: «Stadio Roma, il progetto è catastrofico» -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) L’articolo del quotidianono Danon si parlava del nuovodellaa Tor di Valle. Unenorme, per impatto e per ilnecessario a completare il semplice iter burocratico di approvazione. La situazione, ad oggi, è abbastanza complicata. Lo spiega Ilin un articolo pubblicato sull’edizione di oggi: «Il Dipartimento Trasporti del Politecnico di Torino ha scritto una relazione sul. E non ci sono sfumature o interpretazioni possibili: “Lo scenario in presenza di evento sportivo restituisce un quadro “”»Una bocciatura assoluta, totale, rispetto alle modifiche apportate dai CinqueStelle al disegno originario. Leggiamo: «La viabilità del, così come modificato dall’Amministrazione 5Stelle che ha tagliato le opere pubbliche di mobilità pubblica e privata per ottenere la riduzione delle cubature, non ...