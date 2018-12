Il Segreto anticipazioni | Raimundo Ulloa scompare misteriosamente da Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni 6 dicembre 2018 : Saul scagiona Julieta : Saul si dichiara colpevole della morte di Don Ignacio pur di salvare la sua amata. Emilia e Alfonso trovano rifugio alla Villa grazie a Fernando.

Il Segreto anticipazioni : anche RAIMUNDO scompare - che succede? : Negli attuali episodi italiani de Il Segreto tutti gli occhi sono puntati su Fernando Mesia (Carlos Serrano): ritornato a Puente Viejo per sostituire la “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas), il ragazzo instaurerà a breve un rapporto decisamente conflittuale con RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra). Il Segreto anticipazioni: il mistero di FRANCISCA, RAIMUNDO vuole trovarla e… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 6 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 6 dicembre 2018: Severo va da Irene per dichiararle il suo amore… Julieta e Saul vogliono tentare di fuggire e, aiutati da Consuelo che finge un malore, riescono a eludere la sorveglianza e a scappare; poi però i due vengono catturati dalle guardie proprio quando stavano lasciando Puente Viejo. Prudencio paga la cauzione di Saul, ma per Julieta non c’è nulla da fare. E così Saul, pur ...

Il Segreto - anticipazioni dal 10 al 14/12 : Isaac uccide Jesus - Saul in fuga : Il Segreto, la soap iberica scritta da Aurora Guerra, si appresta a mandare in onda puntate ricche di colpi di scena e ad alto tasso adrenalinico. Le anticipazioni relative agli episodi della settimana dal 10 al 14 dicembre, rivelano che il nuovo protagonista Isaac Guerrero ucciderà Jesus, il fratello di Elsa ritenendolo responsabile di quanto accaduto alle nozze. Intanto Alfonso ed Emilia riusciranno a fuggire in Francia mentre Saul si fiderà ...

Anticipazioni Il Segreto gennaio : Adela in pericolo - un uomo la perseguita : La situazione a casa di Adela, nelle ultime puntate de Il Segreto trasmesse in Italia, sembra essere positiva: nonostante la complicata storia d'amore tra Severo e Irene, il matrimonio della donna procede a gonfie vele. Purtroppo però, stando alle Anticipazioni delle puntate già andate in onda in Spagna, tra poco anche in Italia vedremo che Adela sarà minacciata e correrà un grave pericolo a causa di un uomo proveniente dal suo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 5 dicembre 2018: Successivamente al ritrovamento del cadavere del Generale Perez De Ayala, tutti sospettano che i colpevoli siano Alfonso ed Emilia… I coniugi Castaneda, temendo di poter essere arrestati, progettano di fuggire da Puente Viejo… Isaac – giunto a Puente Viejo – incontra il suo amico Matias, al quale però non parla della difficile situazione in cui si trova; non ...

Anticipazioni Il Segreto : caccia allo stalker - Adela rischia la vita : Le prossime Anticipazioni de Il Segreto parlano di una vera e propria caccia allo stalker per Adela e di un tentato suicidio. La nota soap spagnola, nata dalla penna della scrittrice Aurora Guerra e in onda su Canale 5, ci proporrà dei veri e propri momenti di alta tensione. Adela in serio pericolo Nei prossimi giorni a Il Segreto vedremo che Adela riceverà delle lettere anonime con delle minacce molto pesanti a suo carico. La donna, però, non ...

Il Segreto - anticipazioni al 14 dicembre : i coniugi Castaneda lasciano Puente Viejo : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera 'Il Segreto' che va in onda ininterrottamente dal lunedì al venerdì: grande attenzione viene riservata intorno ai personaggi di Emilia e Alfonso. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 fino al 14 dicembre rivelano come continuerà la ricerca da parte delle forze dell'ordine per trovare i coniugi Castaneda considerati i reali esecutori dell'omicidio del Generale ...

Il Segreto anticipazioni : BASILIO cerca ancora di uccidere ADELA ma… : Nelle prossime settimane a Il Segreto assisteremo ad una particolare “caccia allo stalker”: ADELA (Ruth Llopis) comincerà infatti a ricevere delle epistole anonime contenenti delle minacce ma, almeno in un primo momento, sottovaluterà completamente la situazione. La storyline, di lì a poco, verrà così scandita da veri e propri momenti di tensione! Il Segreto anticipazioni: chi è lo STALKER di ADELA??? Le anticipazioni segnalano che ...

Il Segreto - il cerchio si stringe attorno a Emilia e Alfonso : anticipazioni trama puntata 4 dicembre : Non si riposa mai davvero a Puente Viejo, la cittadina spagnola che gli spettatori de Il segreto ormai conoscono così bene: laggiù può succedere qualunque cosa e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati e desiderati ma negati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è persino di più. Il segreto è la soap opera iberica che ...

Anticipazioni - Il Segreto : l'addio di Alfonso e Emilia - Prudencio spara a Saul : Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda dal 10 al 14 dicembre su Canale 5, svelano che tutta Puente Viejo darà una mano ad Isaac ed Antolina. Alfonso ed Emilia, nel frattempo, fuggiranno in Francia per scampare all'arresto, mentre Saul cadrà nella trappola di Prudencio. Il Segreto, Anticipazioni: l'arrivo di Isaac e Antolina Don Anselmo suggerirà a Isaac e Antolina di fingersi cognati, per non suscitare i pettegolezzi del popolo. Saul, nel ...

Il Segreto anticipazioni 4 dicembre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Emilia e Alfonso dovranno fare i conti con il ritrovamento del cadavere di Perez. Per loro l'unica via di scampo resta la fuga!