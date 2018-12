Il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios tra i protagonisti dei

eurogamer

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ormai ci siamo, i The Game Awards 2018 sono questione di ore e i tanti giocatori sono in attesa delle novità che saranno svelate all'evento. Geoff Keighley ha già dichiarato che, durante lo show, saranno annunciati più di 10 nuovi giochi, oltre a interessanti aggiornamenti per titoli già disponibili.Tra gli ospiti illustri, come annuncia l'account Twitter ufficiale Geoff Keighley, ci sarà ildi, Shawn Layden., come saprete, ha già comunicato che non terrà la PSX 2018, poiché la compagnia non ha abbastanza contenuti da mostrare per un evento simile, inoltre è stato già annunciato che nemmeno The Last of Us Part 2 verrà mostrato ai The Game Awards. Quindi la domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci dalla presenza di Shawn Layden alla manifestazione? Novità su Death Stranding o magari su Ghost of Tsushima?Read ...