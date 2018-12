Il presidente della Lega Pro Ghirelli scrive al Presidente Osservatorio Manifestazioni

Intervista al presidente dellAniasa - Noleggio a lungo termine - cresce l'interesse dei privati : Dati ufficiali non ce ne sono, ma si stima che i privati che si sono spostati dalla proprietà allutilizzo siano, oggi, più di 30 mila. Un gran numero di persone che hanno venduto la propria macchina oppure hanno deciso di non acquistarla preferendo la formula del Noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. Formula che, rivela uno studio Bain presentato la scorsa primavera a margine della presentazione del rapporto Aniasa ...

Santa Barbara - Il presidente della Provincia - Luciano Bacchetta e la Consigliera Erika Borghesi - esprimono profonda gratitudine e ... : ...che i Vigili del Fuoco della nostra Provincia dimostrato di possedere e di attuare a confronto e a contatto con un patrimonio ambientale e culturale delicatissimo è ricco come pochi altri al mondo'. ...

Alla corte della regina Elisabetta Casellati - la presidente con due soli punti molli : figli e tv : Prima donna capo di Palazzo Madama in pochi mesi si è circondata di una flotta di collaboratori, consulenti, riciclati. Ha persino un consigliere militare. Ma il vero capo ombra è Nitto Palma, ex forzista: non rieletto, terrore del Palazzo

Il presidente della Regione Nello Musumeci a ChocoModica 2018 : Corso Umberto a Modica sarà chiuso per l'inaugurazione di ChocoModica 2018. Sarà presente il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Giustizia : il giudice Baffa nuovo presidente della seconda sezione penale : LECCE - Il giudice Pietro Baffa , 54 anni, è il nuovo presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce . Il magistrato leccese, che succede a Roberto Tanisi, attuale presidente della ...

Tommaso Bellandi eletto presidente della Società Italiana di Ergonomia lucchese : L'Ergonomia è la scienza delle interazioni, il cui oggetto di studio sono le interazioni tra i fattori umani ed i fattori tecnici ed organizzativi negli ambienti di lavoro e di vita. L'obiettivo ...

Il Var in Champions League dagli ottavi di finale - le parole del presidente Uefa Ceferin : “ecco il perchè della nostra decisione” : Le parole del presidente Uefa dopo la decisione di introdurre il Var dagli ottavi di finale di Champions League “Siamo pronti ad utilizzare il Var in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto e siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni, in quanto fornirà un valido aiuto per i direttori di gara e consentirà di ridurre le decisioni sbagliate“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander ...

Decreto sicurezza - il presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto sicurezza e immigrazione. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, era stato approvato definitivamente dalla Camera dei deputati la settimana scorsa.Sul testo, che aveva suscitato polemiche all'interno del Movimento 5 stelle, era stata posta la fiducia sia alla Camera che al Senato.

Il presidente della Nigeria dice di essere proprio lui - e non un suo sosia : Muhammadu Buhari ha risposto alle teorie del complotto che circolano da quasi un anno circa la sua morte e sostituzione con un impostore di nome Jubril

MotoGp – Cambio al vertice della FIM : Jorge Viegas è il nuovo presidente - sostituisce Vito Ippolito : Il portoghese è stato nominato presidente della Federazione Internazionale nel corso dell’Assemblea generale tenutasi oggi ad Andorra la Vella Cambia il presidente della FIM, Jorge Viegas prende il posto di Vito Ippolito che termina così il proprio mandato dopo dodici anni. L’Assemblea generale, tenutasi oggi ad Andorra la Vella ha nominato il portoghese al vertice della Federazione, della quale fa parte da molto tempo: ...

EFA 2018 - Al regista Costa-Gavras il Premio d'Onore del presidente e del Consiglio direttivo della European Film Academy : Costa-Gavras ha inoltre curato la regia di diverse Opere e spettacoli musicali ed è stato Presidente della Société des réalisateurs de Films , 1971-1973, . E' attualmente Presidente de La ...

George Bush - da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa : la sua vita in un video : Da più giovane aviatore nella storia della United States Navy a presidente degli Usa: in un video, le tappe fondamentali della vita di George H.W. Bush, morto all’età di 94 anni. L'articolo George Bush, da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa: la sua vita in un video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bush senior - il presidente più longevo della storia Usa : E' infatti lui il presidente che, raccogliendo l'eredità lasciata dalla dottrina Reagan e il contrasto al comunismo in tutto il mondo, nel summit a Malta nel dicembre del 1989 con Mikhail Gorbachev ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...