Il pompiere-eroe morto a Rieti | il giorno prima aveva interpretato la vittima di

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Stefano Colasanti, il vigile del fuoco non in servizionell'esplosione di un distributore di benzina nel reatino insieme ad un'altra persona,partecipato ad un'esercitazione ildove ha dovuto simulare la sua morte in una finta esplosione di un'autobotte, riporta il Corriere della Sera.Il, per la festa di Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco, Stefano Colasanti in caserma impersona ilnella simulazione dello scoppio di un'autocisterna. Ieri, mentre è alla guida di un camion da Poggio Mirteto, nel Reatino, a Monterotondo per la revisione in officina, la realtà supera l'immaginazione".Attratto dalla colonna di fumo, chiama i soccorsi e rimane in attesa per dare una mano. L'esplosione è avvenuta poco dopo l'arrivo dei suoi colleghi."Troppo vicino all'esplosione che lo travolge all'improvviso, con un'onda d'urto ...