Il pilot di Batwoman in lavorazione in primavera | nel promo di Elseworlds spunta la

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Il fine settimana porterà con sé la prima parte di, il crossover tra Supergirl 4, The Flash 5 e Arrow 7 ma, soprattutto, lo speciale evento che lanceràe Kate Kane. Sarà proprio lei la protagonista della nuova serie di eroi DC che prenderà il via su The CW nel 2019 e le cui riprese inizieranno proprio la prossimain quel di Vancouver.Kate Kane/(Ruby Rose) farà il suo debutto nel crossover Arrowverse la prossima settimana per poi spiccare il volo, questo è proprio il caso di dirlo, in una serie tutta sua che andrà in onda nel palinsesto 2019/2020 di The CW negli Usa. Gli showrunner dell'Arrowverse ci hanno tenuto a sottolineare il fatto che questo crossover non farà daalla serie e proprio in queste ore è arrivato l'annuncio che proprio il primo episodio "ufficiale" diinizierà la produzione nell'aprile 2019.Proprio in ...