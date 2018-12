Il permafrost si sta sciogliendo | a rischio la stabilità dei terreni in Canada e Siberia

Blastingnews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La notizia della pericolosità dello scioglimento del, che ricopre il 25% dell'emisfero boreale, sta facendo il giro del mondo. Questa volta non si tratta solo di allarmismo, ma di un pericolo reale e tangibile. Infatti a Yakutsk, in, gli edifici stanno crollando poiché il suolo continua a sfaldarsi. Ininvece si stanno formando numerosi crateri per via dell'abbassamento del terreno, che vengono localmente chiamati "i giganti che dormono". Ma il disastro non si limiterà solamente a questo. Lo scioglimento delpotrebbe reintrodurre nell'atmosfera una gran quantità di anidride carbonica rimasta congelata per millenni, che alimenterebbe ulteriormente il riscaldamento globale. Inoltre potrebbero essere liberati virus sconosciuti e molto antichi.Virus antichi, un vaso di Pandora Come riporta GEO Magazine, una delle riviste scientifiche più famose in ...