Il museo Correale di Sorrento si arricchisce delle porcellane di Herend

Blastingnews

: Inaugurato il maxi-presepe del Museo Correale di Sorrento - sorrentopress : Inaugurato il maxi-presepe del Museo Correale di Sorrento - giuseppespasian : -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La città dirappresenta indiscutibilmente un approdo fortunato per coloro che nel corso dei secoli sono riusciti a consacrarne l'essenza incantevole con la complicità del meraviglioso paesaggio e del mare. Addentrarsi in questo territorio, dunque, significa scoprire una realtà coronata di musica e di tradizione, di arte e di cultura, di storia e di sapori.In questo sfondo di bellezza e stupefacenza si erge, ammirevolmente, ildi Terranova, la villa settecentesca appartenuta ai conti Alfredo e Pompeoe divenuta un simbolo importante della città dal 1924, anno della sua trasformazione in galleria d'arte earcheologico. Arredi in stile Luigi XV, antichi reperti provenienti dalla costiera sorrentina, dipinti della corrente manieristica, della Scuola di Posillipo e meravigliosepiù prestigiose fabbriche europee sono solo alcune...