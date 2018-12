wired

: Il morbillo sta diventando un problema globale #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Il morbillo sta diventando un problema globale #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Il morbillo sta diventando un problema globale - maryfagi : RT @intuslegens: Chi sta pagando la ridicola campagna pubblicitaria che fa terrorismo psicologico paventando epidemie letali di.. #morbillo… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) (foto: CDC via Getty Images) Non solo in Italia, non solo in Europa: ilrischia di tornare a essere una livello. Lo suggeriscono i dati appena resi noti da un report curato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitensi. Tra il 2016 e il 2017 il numero di casi riportati dia livello mondiale è cresciuto del 31% e l’incidenza della malattia è aumentata in 5 delle 6 regioni dell’Oms. Circa 6,7 milioni i casi stimati, poco meno di 110mila i morti a livello mondiale, la maggior parte dei quali bambini sotto i 5 anni d’età. Dati che mettono in pericolo le conquiste compiute negli ultimi anni per una malattia tutt’altro che banale.Le buone notizie Il focus del report, prima ancora che sulle criticità, è relativo ai progressi compiuti verso l’eliminazione ...