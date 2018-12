Il mondo di Luigi Di Maio | dalla pizzeria Dalila ai terreni del padre

“Il Virus benefico. Aprirsi la strada per la libertà e la verità in un mondo di sopraffazioni e menzogne” di Pierluigi Dadrim Peruffo : Il Virus benefico di Pierluigi Dadrim Peruffo indaga le motivazioni che hanno portato all’annebbiamento della coscienza umana, riflettendo sulla contemporaneità e sulla necessità impellente di trovare una soluzione allo sfruttamento e snaturamento dell’uomo a opera di una società che sta diventando nemica della vita stessa. Nel saggio si analizzano una serie di condizionamenti psicologici che sono stati alla base delle più terribili esperienze ...

Scherma - Coppa del mondo 2018-2019 : due azzurri sul podio ad Algeri! Secondo posto per Luigi Samele - terzo per Enrico Berrè : Si apre alla grande per l’Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane di Algeri arrivano il Secondo posto di Luigi Samele e il terzo di Enrico Berrè, che perde il derby azzurro in semifinale per 15-13. Samele torna così sul podio a livello individuale due anni dopo il successo nel Grand Prix di Cancun del 2016, mentre Berrè si conferma tra i migliori ad Algeri, dopo il Secondo posto dello scorso anno. Samele ...

Lutto nel mondo della politica modenese : è morto Luigi Vallini : Lutto nel mondo della politica modenese. All'età di 88 anni si è spento Luigi Vallini, per anni storico esponente della Democrazia Cristiana, fu a lungo consigliere comunale.

Un Allantore al Giorno - Luigi Apolloni : vice campione del mondo - attuale mister del Modena : Luigi Apolloni ha giocato per dodici anni con il Parma, con il quale ha vinto numerosi trofei, e con la Nazionale italiana ha preso parte a un Mondiale e a un Europeo. Con l’Italia fu vicecampione del Mondo al Mondiale di calcio Usa 1994. Il 20 giugno 2015 diventa allenatore del Lentigione, ma il 3 luglio lascia l’incarico per allenare il nuovo Parma del presidente Nevio Scala, club rifondato, dopo il fallimento decretato dal ...

Lutto nel mondo del calcio - è morto l’ex arbitro Luigi Agnolin : Il mondo del calcio piange Luigi Agnolin, ex arbitro scomparso questa mattina all’età di 75 anni. Senza dubbio uno dei fischietti più famosi in Italia nel corso degli anni ’80, durante i quali non mancano gli aneddoti relativi al suo modo di relazionarsi con i giocatori. SCARICA GRATIS L’APP DI calcioWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU calcioWEBL'articolo Lutto nel mondo del calcio, è ...