Il meglio della stagione 2018 del Red Bull Crashed Ice

Caos in Piazza della Repubblica. Granelli si scusa : ora va meglio : «Tempi del verde raddoppiati, situazione migliorata. Le mie scuse ai cittadini per i disagi e grazie per la pazienza». È il diario di ieri dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli dal «fronte» di ...

Pioli : 'Sul primo gol si poteva far meglio - il risultato non rispecchia l'andamento della partita' : "Dovevamo cercare di sbagliare il meno possibile " le sue parole ai microfoni di Sky Sport - peccato soprattutto per come abbiamo preso il primo gol, dove si poteva fare qualcosa in più : ci siamo ...

Gli uomini meglio vestiti della settimana : Jake Gyllehaal Dove: l’attore ha indossato un completo con giacca monopetto in mohair di lana blu scuro Calvin Klein e un dolcevita blu elettrico Ci piace perché: la lezione che ci ha dato qualche tempo fa su come portare un dolcevita, si riconferma averla studiata bene! Michael B. Jordan Dove: l’attore statunitense ha indossato un abito di Loewe realizzato su misura per lui, durante la première di Creed II a ...

X Factor 2018 - il meglio della sesta puntata dei live : picco di spettatori durante l’esibizione di Luna. Ecco tutti i semifinalisti : La sesta puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.217.792 spettatori medi (+2% rispetto alla scorsa settimana), con 2.241.694 spettatori unici. durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 4,93%, e il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,65% di share e il canale più visto della ...

Juventus - Ronaldo fa per 3! Da solo fa meglio del tridente della Fiorentina : Cristiano Ronaldo fa per tre. E senza far da sé, come dimostrano i 6 assist già serviti ai compagni. Il primo dato che salta all'occhio alla vigilia di Fiorentina-Juventus è la differenza di fatturato ...

I tridenti più prolifici d'Europa : Napoli meglio della Juve : ROMA - I loro nomi non compariranno tra le primissime posizioni della classifica del Pallone d'Oro. Eppure, stando ai numeri, il tridente da loro formato vale quello del Barcellona ed è più temibile ...

La miglior difesa d'Italia? Il Bari meglio della Juventus : In Serie A c'è una Juventus che non conosce ostacoli: prima con 37 punti conquistati sui 39 disponibili, già otto punti di vantaggio sul Napoli secondo alla 13giornata. Da anni, il punto di forza dei ...

Roma - i numeri della crisi : meglio prima della sosta e dopo le gare di Champions : I tifosi giallorossi se lo stanno domandando già da po' di tempo: "Dov'è finita la Roma?". Quella del 3-0 al Barcellona, della semifinale di Champions in cui ha mostrato l'orgoglio e del terzo posto ...

Il piano della Rai per essere come la Cnn e meglio di Netflix : La Rai vuole cambiare pelle. Seguendo due esempi: la Cnn e Netflix. Nel primo caso un modello da emulare, nell'altro un concorrente da battere. Nei piani dell'ad Fabrizio Salini e del presidente Marcello Foa c'è il recupero nel mondo digitale. La ricerca è partita da settimane, con un 'casting' tuttora in atto per decidere chi dovrà guidare la fase 'digital'. ...

Gli uomini meglio vestiti della settimana 19-23 novembre : Jovanotti Dove: per il suo ultimo video “Chiaro di Luna” Jova ha indossato un tuxedo nero con spencer ricamato, revers a lancia in seta avorio e pantaloni neri tutto Gucci. Ci piace perché: Jova è come un vino, più invecchia e più migliora, finita l’era baseball cap e del “Mamma guarda come mi diverto”, il cantante continua a stupire con uno stile molto personale …”Oh vita!” Brad Pitt Dove: l’evento di ...

Fifa 19 : annunciato il meglio della Squadra della Settimana! : EA Sports ha annunciato in occasione del Black Friday una speciale rosa con il “Meglio della Squadra della Settimana”, ossia con i migliori giocatori selezionati fino ad oggi nel Team of the Week! Ecco i calciatori che ne fanno parte! Koulibaly Hazard Neymar Reus Mbappè Alex Sandro Lewandoski Suarez Mertens Lukaku Martial Questa speciale rosa […] L'articolo Fifa 19: annunciato il Meglio della Squadra della Settimana! proviene ...

X Factor - il meglio e il peggio della serata degli inediti : brillano Martina e Anastasio : Dopo che il nostro Roberto Pavanello li ha ascoltati in anteprima , con il quinto Live gli inediti dei concorrenti della 12esima edizione di X Factor diventano disponibili per tutti. Da acquistare, ma ...