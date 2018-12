Il Liverpool perde Joe Gomez: frattura della gamba

ilnapolista

: #LiverpoolNapoli, #Klopp perde #JoeGomez: confermata la frattura alla gamba sinistra - cn1926it : #LiverpoolNapoli, #Klopp perde #JoeGomez: confermata la frattura alla gamba sinistra - cheobravo : RT @GoalItalia: Pessime notizie per il Liverpool: frattura alla gamba per Joe Gomez, contro il #Napoli non ci sarà ?? - GoalItalia : Pessime notizie per il Liverpool: frattura alla gamba per Joe Gomez, contro il #Napoli non ci sarà ?? -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Fuori sei settimane Brutte notizie per il. La squadra di Kloppper infortunio il difensore Joe. Il ventunenne ha subito unaalla, dovrebbe rimanere fuori almeno sei settimane. Quindinon giocherà contro il Napoli in Champions League.Il difensore si è infortunato ieri sera nel mach infrasettimanale di campionato vinto da3-1 in casa del Burnley. Si è infortunato in seguito a un tackle. Klopp si è lamentato delle troppe entrate in scivolata da parte dei padroni di casa.è uscito al 23esimo, sostituito da Alexander-Arnold.Contro il Burnley, Klopp ha fatto turn over con Origi in campo al posto di Salah. Sull’1-1, Klopp ha fatto entrare in campo Salah e Firmino. Ha finito col vincere 3-1. Ilresta secondo in classifica, a due punti dal Manchester City.L'articolo IlJoe...