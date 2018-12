Il Grande Fratello Vip 2018 verso la finale ma le polemiche non si placano su Giulia

Lory Del Santo torna a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip : “se non ci fossi andata - avrei avuto tante difficoltà” : Lory Del Santo dopo il Grande Fratello Vip, la showgirl italiana a ‘Verissimo’ parla della morte del figlio e della decisione di entrare nella Casa Lory Del Santo dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip è stata intervistata nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. La showgirl italiana ha deciso di partecipare al reality a pochi mesi dalla scomparsa del figlio Loren. La criticata decisione ...

Ivan Cattaneo dopo il Grande Fratello VIP : "Ero fidanzato con un uomo - ora mi ha lasciato per una donna : "Eravamo una cosa sola", a parlare è un disperato Ivan Cattaneo. Tra i protagonista della terza edizione del Grande Fratello VIP, il cantante alla sua uscita ha trovato un'amara sorpresa: il compagno con la quale stava insieme da cinque anni avrebbe deciso di lasciarlo per cadere tra le braccia di una donna.Cattaneo sfoga la sua tristezza al settimanale Nuovo in un intervista dove prova a darsi una spiegazione per l'accaduto: E' un ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 6 dicembre 2018 : ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi : "Prendo le distanze da mia madre - mi ha fatto del male" : "Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini - che poi voglio capire cosa avesse di magico -, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me. Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. ...

Lory Del Santo : "Grande Fratello Vip è stato vera terapia per me" : "Questo percorso è stato incredibile, una vera terapia, perché ero costretta a vivere con tante persone e affrontarle tutti i giorni". Queste le parole pronunciate da Lory Del Santo a Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 dicembre su Canale 5. Il riferimento è alla partecipazione Grande Fratello Vip all'indomani della tragica scomparsa del figlio Loren:prosegui la letturaLory Del Santo: "Grande Fratello Vip è stato vera terapia per ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi preoccupato : cosa è successo : Andrea Mainardi pensa alla fidanzata e svela la sua paura al GF Vip A tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, i concorrenti stanno iniziando a riordinare i loro oggetti personali e fare le valigie. Andrea Mainardi in queste ore si è confrontato con Silvia Provvedi. Entrambi emozionati per la finale di lunedì prossimo, non hanno nascosto le loro preoccupazioni. In particolare Andrea Mainardi ha ammesso di pensare molto ad Anna, la ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e la rissa con Fabrizio Corona : 'Accordo? Non mi presto a certe pagliacciate' : Intervistata dal magazine Liberi tutti , Ilary Blasi ha parlato per la prima volta della lite con Fabrizio Corona avvenuta durante la diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 25 ottobre. La ...

Grande Fratello Vip - il dramma di Jane Alexander a Mattino 5 : lasciata in mezzo alla strada dal suo ex : 'Al momento non ho una casa'. Così Jane Alexander ha spiazzato gli ospiti di Mattino 5 e la sua conduttrice, Federica Panicucci . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , dopo la fine della sua ...

Grande Fratello VIP 2018 - Jane Alexander : "Io ed Elia non siamo fidanzati - il mio ex non ha perso occasione per andare in TV" : Che Jane Alexander ed Elia Fongaro abbiano spostato l'attenzione sul loro rapporto dopo l'uscita di entrambi (prima lui, poi lei) dalla casa del Grande Fratello VIP è ormai roba nota, anche se l'attrice non ci dava il peso giusto: "Non pensavo ci fosse tanto interesse per quello che dicevo e facevo. Non mi sentivo protagonista" dice a Mattino Cinque.I rapporti post reality come sono? Elia ha già detto la sua a proposito e lo ha fatto ...

Francesco Monte preso in giro da Walter Nudo al Grande Fratello Vip : Walter Nudo imita Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, il clima nella casa più spiata d’Italia è decisamente disteso. I concorrenti sono però costantemente messi alla prova dal reality con giochi divertenti in grado di intrattenere il pubblico a casa e rendere più pepati gli ultimi giorni nel programma di Canale5. Ieri sera i finalisti del reality si sono cimentati nel gioco delle ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la rivelazione-choc a Mattino 5 : 'Dormire insieme? Io ed Elia...' : 'Avete dormito insieme una volta usciti?'. Con questa secca domanda la conduttrice di Mattino 5 , Federica Panicucci , ha voluto conoscere i dettagli intimi della relazione nata nella casa del Grande ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 6 dicembre 2018 : anticipazioni e diretta ore 16.10 : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno è possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, puntata 6 dicembre 2018: anticipazioni e diretta ore 16.10 pubblicato su ...

Ilary Blasi : "Nessun accordo con Corona al Grande Fratello Vip - non mi presto alle pagliacciate" : "Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giostrata meglio, non mi avrebbe detto quelle brutte parole". Ilary Blasi smentisce così gli avvocati di Fabrizio Corona che, come riportato da Il Corriere della Sera, nei giorni scorsi avevano messo nero su bianco, in una memoria depositata agli atti del procedimento in cui il Tribunale di sorveglianza di Milano doveva decidere se ...

Iva Zanicchi fa una battuta clamorosa sul Grande Fratello Vip : Iva Zanicchi lancia una frecciatina al Grande Fratello Vip? La sua battuta C’è stata anche Iva Zanicchi tra gli ospiti di Storie Italiane di oggi, giovedì 6 dicembre 2018. Chiamata a commentare, come tutti gli altri ospiti, i casi di cronaca trattati in puntata, nell’ultima parte della trasmissione Iva Zanicchi ha fatto una battuta sul Grande Fratello Vip, seppur indirettamente. “Adesso è il momento delle marchese e dei ...