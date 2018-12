Il Genoa esonera Juric e sceglie Prandelli

Il Genoa esonera Juric. Prandelli torna ad allenare in serie A : Cesare Prandelli torna ad allenare in serie A. L'ex ct della Nazionale sostituirà infatti Ivan Juric sulla panchina del Genoa. L'eliminazione dalla Coppa Italia è fatale per il tecnico croato, anche ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Ivan Juric - in arrivo Cesare Prandelli : Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella e il presidente Preziosi ha deciso per un nuovo ribaltone sulla panchina rossoblu. Secondo le ultime voci di mercato (fonte Sky Sport) il nuovo allenatore del Grifone sarà Cesare Prandelli. Si chiude, dunque, amaramente la terza avventura al Genoa per Juric. Il croato aveva sostituito Davide Ballardini e sotto ...

Clamoroso Genoa : sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia - Juric esonerato - arriva Prandelli : Genoa, sconfitta contro l’Entella subendo tre reti in casa da una squadra di serie B: Juric esonerato, a Prandelli la panchina Il Genoa è già fuori dalla Coppa Italia, dopo aver perso questa sera nel derby con l’Entella. La squadra di Juric non sa più vincere, anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 al termine dei supplementari e poi la sconfitta ai rigori contro ...

Incredibile Genoa - esonerato Juric : è Tudor il nuovo allenatore : Altro Incredibile ribaltone in casa Genoa, il presidente Preziosi negli ultimi minuti avrebbe deciso per il secondo esonero in stagione, dopo Ballardini via anche Juric, all’ex Crotone fatale la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli ed in generale un percorso deludente nella ultime partite. Colpo di scena sul nuovo all’allenatore, sarà l’ex Udinese Igor Tudor il tecnico che dovrà portare la squadra alla ...

Genoa - Preziosi : 'Ballardini esonerato tredici volte in quattordici stagioni - è scarso' : Non mi fa piacere cacciarlo ma non posso continuare con chi offre certi spettacoli. Ci ho parlato per un'ora e mezza ma non mi ha fornito le risposte che mi aspettavo. E' scarso'.

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiamato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

