' Il dolore è la porta al Cielo Non fuggite | ma offrite!'

Il 93% degli italiani fa i conti con il dolore : 8 su 10 sopportano e molti fingono : Fa un lavoro d’ufficio, vive in città e spesso ha un reddito elevato l’italiano costretto a fare i conti col dolore muscolo-scheletrico. Il 93% dei connazionali riferisce episodi di dolore nell’ultimo anno, e i più colpiti sono proprio i lavoratori d’ufficio. Ma a stupire è la tendenza a sopportare la sofferenza, e a ricorrere al medico o ai farmaci solo quando non si resiste più. E’ la fotografia che emerge da uno studio ...

93% italiani fa i conti col dolore - 8 su 10 sopportano e molti fingono : ... ma anche sulla sfera familiare, affettiva e sociale - commenta Konstantinos Vossos, General Manager Area Sud Europa di GSK Consumer Healthcare - In GSK CH ci impegniamo ogni giorno per un mondo ...

Malattie reumatiche : il dolore può portare ad ansia e depressione : Si è chiuso nella giornata di ieri a Rimini il 55° Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (21-24 novembre) dove Antonella Celano, Presidente dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, ha evidenziato come il dolore causato da diverse Malattie reumatiche, essendo una caratteristica costante e regolare delle stesse, possa produrre ulteriori conseguenze negative a livello psicologico. Tra queste, ...

Uomini e donne - Valentina Rapisarda tradita dal seno : dolore lancinante - portata d'urgenza in ospedale : Momenti di pura paura per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Valentina Rapisarda . A raccontarlo è proprio lei tramite varie Instagram stories pubblicate sul suo profilo social. La 28enne avrebbe ...

Tennis – Fognini non si nasconde : “potrei operarmi - dolore alla caviglia insopportabile” : Fabio Fognini potrebbe operarsi nelle prossime settimane per smaltire il dolore di un infortunio alla caviglia che si sta facendo, partita dopo partita, ormai insopportabile In quella che lui stesso ha definito la miglior stagione della sua vita, Fabio Fognini potrebbe essere costretto a prendere la drastica decisione di operarsi. Il Tennista ligure soffre di un problema alla caviglia da diverse settimane e il dolore si sta facendo sempre ...

Presentato a Taurianova il V SIMPOSIO di MEDICINA del dolore che si terrà il 20 ottobre a Reggio Calabria - Calabria Reportage : ... Cultura • curiosità • Editoriali • Province • Reggio Calabria • riflessioni • Società • Spettacoli Studio Medico Polispecialistico 'dott. Francesco Monea' 28 ...

"A marzo il cancro è tornato. Mi sono chiesta 'perché a me?' - ma è il mio dolore e me lo devo portare" : "Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d'urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente". Nadia Toffa racconta la sua battaglia contro la malattia ospite domani a Verissimo.Ricordando quei momenti drammatici la 'Iena' ...

Il caffè protegge dal dolore : aumenta la soglia di sopportazione : Il caffè non solo protegge dal dolore, ma aiuta anche ad aumentare la soglia di sopportazione. Lo svela uno studio inglese secondo cui bere regolarmente questa bevanda (e le altre che contengono caffeina) aiuta il corpo ad affrontare e sopportare meglio il dolore. La ricerca è stata realizzata da Burel Goodin, studioso dell’University of Alabama, a Birmingham, in Inghilterra. L’esperimento, pubblicato sulla celebre rivista ...

Caffè - aiuta a sopportare il dolore : ... segreti con… Caffè Prezzo: Vedi su Amazon.it I' m A tazza da tè/Caffè tazza divertente scherzo novità prodotto idee regalo di Natale compleanno Prezzo: EUR 12,87 L'arte della tazza perfetta: Scienza ...

Il caffè ridurrebbe la sensibilità al dolore fisico - rendendolo più sopportabile : Il caffè e le sue mille proprietà. Gli amanti della nera bevanda da oggi avranno un motivo in più per non rinunciare alla loro tazzina di caffè, anzi due. Si, perché tale sarebbe la dose ideale, secondo i ricercatori dell'University of Alabama di Birmingham, Usa, per ottenere un effetto tutt'altro che scontato. Già studi precedenti avevano dimostrato come il caffè fosse utile nel lenire l'emicrania e i sintomi dolorosi ad essa associati grazie ...

Ecco la bevanda che aiuta a sopportare il dolore - aumenta la soglia di tolleranza : In occasione della Giornata Internazionale del Caffè sono stati divulgati i risultati di una ricerca condotta dallo psicologo Burel Goodin della University of Alabama, pubblicata su Psychopharmacology: secondo lo studio, bere regolarmente caffè o altre bevande contenenti caffeina aiuta a sopportare il dolore, in quanto aumenta la soglia di tolleranza. I ricercatori hanno studiato 62 soggetti dai 19 ai 77 anni e stimato per l’intero ...