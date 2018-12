Il calo del petrolio e l' arresto di lady Huawei affondano le borse | Milano chiude in

Maternità - ben vengano congedi e bonus asili. Ma non è così che si ferma il calo delle nascite : Sul fronte del sostegno alla Maternità e paternità arrivano, senza dubbio, alcune buone notizie: sono state inserite nella manovra finanziaria la possibilità per le donne di lavorare fino al nono mese, l’aumento del bonus per l’asilo nido, l’allungamento a cinque giorni del congedo di paternità. La prima è una misura liberale che le donne aspettavano da tempo, perché molte misure teoricamente volte a proteggere donne e bambini ...

Borsa : Milano apre in calo dell'1% : ANSA, - Milano, 6 DIC - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dell'1% a 19.136 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Immatricolazioni auto a novembre : calo del 6 - 3% ma Lancia è prima tra le utilitarie : Il mercato italiano dell'auto a novembre si è contratto di oltre il -6%, sempre a causa della nuova normativa wltp che impedisce la vendita di modelli non in regola sul fronte emissioni. Numerose sono le case automobilistiche con il segno negativo rispetto a un anno fa. Ci sono però anche quelle in forte crescita, un progresso significativo perché raggiunto proprio in un momento difficile del mercato. Abbiamo così individuato cinque case ...

Pensioni - effetto Fornero : dal 2012 un calo del 3 - 9% : ... dovuta ai mutamenti delle politiche attive del lavoro ed alla ripresa dell'economia oltre che alla diminuzione di quelli pubblici dovuta al sostanziale blocco del turnover. L'analisi dell'...

L'indice del settore costruzioni italiano si muove verso il basso - -1 - 50% - - in forte calo Buzzi Unicem : Andamento depresso per il comparto costruzioni in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Construction & Materials . L' indice FTSE Italia Construction & ...

Migranti : Salvini - negli ultimi sei mesi sbarchi in calo dell'83% e domande di asilo del 60% : Dal primo giugno al 30 novembre di quest'anno, "i Migranti sbarcati sulle nostre coste sono diminuiti del'83% rispetto all'anno scorso. Quelli provenienti dalla Libia sono diminuiti del 92%". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in audizione davanti al Comitato Schengen. "Nel 2018, al 23 novembre le domande di asilo presentate in Italia sono state 49.636, il 60% in meno rispetto ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 76% - - calo per STMicroelectronics : Rosso per il settore tecnologico in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 52.066,02 con una perdita di ...

Manovra - Ue : "Bene l'annuncio di calo del deficit - ma ora dettagli concreti" : Prosegue il confronto tra governo e Bruxelles. Commissione Bilancio ancora al lavoro sugli emendamenti

Moscovici sulla manovra : 'Bene le intenzioni di calo del deficit - ma va ridotto ancora' : Il commissario Ue preso atto delle aperture del governo aggiunge: 'abbiamo bisogno di passi concreti e credibili' - Il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici lancia un messaggio ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calo sui listini del gas : In calo i listini dei Prezzi consigliati del gas auto alla pompa. Balzo invece delle quotazioni del gasolio. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP, Italiana Petroli, e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Per Tamoil il ribasso è di 2 cent. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ...

Mercato auto - in Italia vendite in calo a novembre del 6 - 3%. Scende anche l'usato : -3 - 6% : TORINO - A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello...

Mercato auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 - bene FCA" : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Mercato auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 " : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Export e ordini fabbriche in calo : le sfide dell'economia mondiale : Siccome al G20 i leader dei due paesi, Donald Trump e Xi Jinping, hanno trovato un'intesa per imporre una tregua temporanea , i mercati azionari di tutto il mondo oggi stanno guadagnando terreno, ma ...