Il 14 dicembre l’assemblea dei maestri di sci | verranno eletti i nuovi organi statutari

Milan - il 5 dicembre l’assemblea dei soci per l’ingresso di Gazidis nel CdA : Quattro giorni dopo l'entrata in carica, Gazidis si insedierà ufficialmente anche nel Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. L'articolo Milan, il 5 dicembre l’assemblea dei soci per l’ingresso di Gazidis nel CdA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.