I Nostri Figli film stasera in tv 6 dicembre: cast, trama, streaming

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Iè ilin tv giovedì 6in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola per la regia di Andrea Porporati ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Si tratta di una co-produzione Rai Fiction e 11 Marzo. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:Vanessa Incontrada è Anna Falco Giorgio Pasotti è Roberto Falco Francesco Chinnici è Luca Gabriele Provenzano è Giovanni Francesco Tiburzi è Diego Rayen Hamzoui è Claudio Elia Maugeri è Riccardo Fabio Galli è Antonello Annalisa Insardà è Lorenza Carbone Jerry Mastrodomenico è Ialongo Monica Dugo è Psicologa Sara Marzia Ubaldi è Giulia Iin tv:2007. In un piccolo paese siciliano, Elena Di Stefano viene uccisa ...