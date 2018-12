I nostri consigli per la 15^ giornata di serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.

lanotiziasportiva

: RT @Nozziamoci: IL ROSSO TRIONFA IN QUESTO PERIODO SEGUI I NOSTRI CONSIGLI - DJFunkyGrrL : RT @Nozziamoci: IL ROSSO TRIONFA IN QUESTO PERIODO SEGUI I NOSTRI CONSIGLI - ErboristeriaSN : RT @LaSaponaria: Spesso le persone con dermatite atopica ci scrivono chiedendoci consigli. Noi rispondiamo sempre che i nostri cosmetici no… - TotoRacing92 : Averci messo lo zampino dà soddisfazioni ?? -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Iper la 15^diA:chie chi no inturno, partita per partita.Chievo e Frosinone difficilmente riagganceranno il treno salvezza, mentre l’Udinese ha troppo talento in rosa per retrocedere, così come Cagliari e Genova, per quanto l’autolesionismo di Preziosi stia assumendo proporzioni patologiche. Per esclusione Bologna, Empoli e Spal si contenderanno fino all’ultimala permanenza inA, in due esulteranno mentre sulla terza l’onta della retrocessione. Il fantaallenatore dovrà interpretare di conseguenza questi scontri diretti, allora il Bologna, naturale soccombente in quel di Empoli, andrà in Emilia per giocarsi la partita dell’anno, regolatevi di conseguenza.Juventus-Inter: Spalletti prepara l’impresaChi: L’Inter può mettere in difficoltà la Juventus. Per ...