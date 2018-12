«I migranti non siano un capro espiatorio Il consenso costruito sulle paure non giova a

Bruxelles lascia l'Italia da sola : "Non redistribuiremo i migranti" : Duro colpo per Italia e Grecia sul fronte migranti . La Commissione europea ha deciso di abbandonare la proposta di introdurre le quote di ripartizione obbligatoria dei richiedenti asilo. Come ha ...

La Danimarca vuole confinare i migranti “indesiderati” su una minuscola isola : “Non sono voluti e se ne accorgeranno” : La Danimarca pianifica di ospitare i migranti più “indesiderati” del Paese in un posto a dir poco inospitale: una minuscola isola difficile da raggiungere che ora ospita i laboratori, le stalle e i forni per la cremazione di un centro per la ricerca sulle malattie animali contagiose. Giusto per rendere il messaggio un po’ più chiaro, uno dei due battelli che collegano l’isola è chiamato “Virus”. “Non sono voluti in Danimarca e se ne ...

La Danimarca vuole confinare i migranti che non possono essere rimpatriati su un’isola deserta : La struttura di Lindholm tratterrà i cittadini stranieri che la Danimarca non è in grado di espellere, ad esempio perché non esiste alcun accordo di rimpatrio tra la Danimarca e il paese d'origine. L’accordo di Lindholm, in sostanza, mira a rendere la vita degli immigrati irregolari intollerabile così da costringerli a lasciare il paese volontariamente.Continua a leggere

Soli e non tutelati : il dramma dei minori migranti : L'Italia non sarà presente alla Conferenza Intergovernativa per l'adozione del Global Compact sulla migrazione che si terrà a Marrakech la prossima settimana. Gli esponenti del Governo hanno spiegato le loro ragioni e la loro scelta di rimettere la decisione finale al Parlamento va rispettata. Mi rincresce perdere una occasione importante per esporre, dinanzi al governo che rappresenta anche me e tutti i volontari della Croce Rossa ...

Pavia : non ricevono pocket money - protesta dei migranti : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - protesta di un gruppo di migranti a Zavattarello, in località Moline, in provincia di Pavi. In mattinata, in prossimità del centro di prima accoglienza Lia, sulla strada provinciale 462, circa una ventina di ospiti del centro hanno inscenato una protesta, "erigendo una b

migranti : missionario laico - non sono invasori - Italia non alzi muri : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "sono molto preoccupato per l'Italia e per le decisioni che ultimamente sta decretando nel prendere una posizione più dura con leggi e decreti che rischiano di penalizzare tantissimo i cittadini stranieri. Ricordiamoci che siamo Migranti in tantissime nazioni del mondo

Don Luca Favarin - 'Non fate il Presepe' : bufera su prete pro migranti/ Padova - web insorge : Lega all'attacco - IlSussidiario.net : Polemica sul parroco di Padova: 'Non fate presepe quest'anno, rispetto per poveri'. Don Luca Favarin, bufera contro prete pro-migranti: l'attacco a Salvini

Presepio - il prete pro migranti : "Non farlo per rispetto ai poveri" : "Quest'anno non fare il Presepio credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri...". A dirlo, strano ma vero, un prete.Le parole, arrivate via Facebook, sono infatti di don Luca Favarin, sacerdote di strada di Padova, ben conosciuto in città per le sue attività in sostegno dei migranti, oltre che dei poveri e degli emarginati stranieri e italiani. L'uomo di chiesa ...

Malgioglio loda Salvini : "Sui migranti non sbaglia a capire chi entra in Italia" : Anche se dice di non capire la politica, il cantautore Cristiano Malgioglio sponsorizza Matteo Salvini : 'Ho detto che mi è molto simpatico e mi piace perché risponde sempre a tutti. Amo i capaci di scendere fra la gente. Lui lo fa ...

Conte : Global compact non dà la stura a ingresso migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

G20 : trovato accordo su commercio e migranti - ma non sul clima. Usa : no a Parigi : ... 'partendo dal presupposto che privilegiare l'economia circolare è una direttiva fondante dell'esecutivo italiano, come previsto dal contratto di governo'. È stato raggiunto, secondo quanto si ...

G20 - accordo su commercio e migranti ma sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

