I Mescalina con “Chiamami amore adesso” arrivano in radio e in finale a Sanremo Giovani 2018

domanipress

: 'Incontinenti alla deriva' su Mescalina con una bella recensione di Veronica Eracleo. Dal 7 dicembre troverete i… - emanuelegaloni : 'Incontinenti alla deriva' su Mescalina con una bella recensione di Veronica Eracleo. Dal 7 dicembre troverete i… - areasonica : Il nostro cantautore Davide Tonello (pagina ufficiale) anche su Mescalina con la notizia dell'uscita di 'Vite In Vi… - musicaworldIT : Mescalina a Sanremo Giovani con “Chiamami amore adesso” -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Da venerdì 7 dicembre in, singolo della band campana, in gara a2018.– musica e parole dei, prodotto dal Maestro Umberto Iervolino – è un brano dal genere definito dal pubblico “Porno-Pop” e spiegato correttamente, da Luca Barbarossa durante la puntata di2 Social Club del 27 Novembre scorso, con il seguente esempio “è come quelle riviste che compri e nascondi nel messaggero”.Sika canta, con la sua particolare timbrica, trattando la tematica dell’da un punto di vista diverso, scevro dal classico romanticismo a tutti i costi, ma tuttavia vero: “E’ un one night stand sospeso nel tempo – continuano i– racconta di una passione sincera, forse del momento d’più onesto in assoluto, che non ha un passato e non pretende categoricamente un futuro, anzi volutamente lo ...