agi

: I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega - Agenzia_Italia : I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega - fisco24_info : I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega: Roma risponde a Salvini. Se da un lato il “Capi… - novelamata1 : @nmirotti @rina_sme Ora i tempi sono cambiati per fortuna. Una volta gli immigrati erano italiani e quelli che migr… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)risponde a Salvini. Se da un lato il “Capitano” leghista porta avanti la sua campagna mostrando nomi, cognomi e facce di chi presumibilmente non sarà presente allaorganizzata dallal’8 dicembre a Piazza del Popolo, dall’altro la capitale mette in campo i suoi pezzi da 90, coloro che rappresentano lanità più pop/olare per esprimere il proprio dissenso al suddetto raduno.Parlano imperatori, attori, perfino Giove e i gabbiani che imperversano senza sosta sui cieli sopra il Colosseo. Ognuno dice la propria, da Anna Magnani che se la ride di gusto a Sora Lella che dice “La? È come la carbonara co’ la panna!”, da Tomas Milian che dice “La? E poi sarei io Er Monnezza?” a Caligola che dice “La? Questi so’ più matte de ...