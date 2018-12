Hysaj Chelsea | i Blues in pressing per il terzino del Napoli

Giuffredi : « Hysaj al Chelsea a gennaio? Non posso escluderlo» : L’intervista a Radio Crc Mario Giuffredi , procuratore di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Al centro del suo intervento, le indiscrezioni di mercato in merito al possibile passaggio del suo assistito al Chelsea . Questa mattina ne ha scritto il Corriere del Mezzogiorno. Queste le parole di Giuffredi : «Hysaj e Ancelotti hanno un grande rapporto, il mister si fida molto del calciatore. Elseid ha perso il posto da ...

Cormezz : il Chelsea è di nuovo su Hysaj : La trattativa per il rinnovo è ferma Ieri lo sfogo del procuratore Mario Giuffredi, oggi la notizia di un nuovo assalto del Chelsea. Elseid Hysaj è al centro del calciomercato del Napoli, tanto che oggi il Corriere del Mezzogiorno racconta di un nuovo contatto con il club di Maurizio Sarri per la cessione del terzino albanese. Il quotidiano napoletano ricorda come sia stato firmato un gentleman agreement tra Napoli e Chelsea per evitare il ...