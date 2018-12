Huawei | storia della dinastia che guida il colosso cinese

Com’è finita la storia del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Ultime dichiarazioni ufficiali : Viene proprio da chiederselo: come è andata a finire lo scandalo del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Un gran polverone intorno al pannello difettoso dell'ultimo top di gamma è stato sollevato solo ad inizio novembre ma, di contro allo scandalo hi-tech, non c'è stata alcun comunicato ufficiale del brand in merito alla vicenda: solo una nota dell'assistenza ha invitato i clienti vittime dell'anomalia a recarsi presso un centro autorizzato ...