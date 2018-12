Huawei scuote i mercati globali Piazza Affari perde oltre il 3%

Il caso Huawei scuote le Borse Si teme per la tregua sui dazi : Su richiesta degli Stati Uniti, il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria della cinese Huawei Technologies per la potenziale violazione di sanzioni americane legate all'Iran. Attraverso la sua ambasciata in Canada, la Cina ha chiesto l'immediato rilascio di Wanzhou Meng, che dallo scorso marzo e' anche vicepresidente del gruppo Segui su affaritaliani.it