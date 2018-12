Huawei | arrestata su mandato Usa la Ceo Meng Wanzhou Ultime notizie | borse in

Huawei - arrestata la responsabile finanziaria del colosso cinese : crollano le borse asiatiche : Huawei è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature e servizi di telecomunicazione al mondo. Ma nonostante il successo globale, le sue attività negli Stati Uniti sono state strettamente limitate ...

Huawei - arrestata la direttrice finanziaria. È la figlia del fondatore : (Foto: WANG ZHAO/AFP/Getty Images) La multinazionale tech cinese Huawei ha subito un duro colpo quando, il 1 dicembre scorso, la giustizia canadese ha arrestato Meng Wanzhou, direttrice finanziaria dell’azienda e figlia di Ren Zhengfei, il suo fondatore. A renderlo noto è il dipartimento di Giustizia del Canada, attraverso la sua portavoce Ian McLeod. Meng, conosciuta anche coi nomi di Sabrina Meng e Cathy Meng, è stata presa in custodia ...

Huawei - arrestata in Canada la direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Stati Uniti : “Ha violato le sanzioni contro l’Iran” : La direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, è stata arrestata in Canada. A renderlo noto il dipartimento di giustizia canadese. Venerdì 7 dicembre è prevista l’udienza in cui il giudice deciderà se rilasciarla su cauzione. La manager 41enne, destinata a succedere al padre Ren Zhengfei, è stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l’estradizione. Il sospetto è che la figlia del ...

Huawei - arrestata la direttrice finanziaria Meng Wanzhou : Le autorità canadesi, su richiesta degli Stati Uniti che ne hanno chiesto l'estradizione per sospette violazioni delle sanzioni contro l'Iran,hanno arrestato a Vancouver la chief financial officer di Huawei, Meng Wanzhou, che ricopre anche il ruolo di vice presidente del board del gruppo di Shenzhen. L'arresto di Meng, che è anche la figlia del fondatore del gruppo, Ren Zhengfei, ex ingegnere dell'Esercito di Liberazione Popolare ...

