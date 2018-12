Huawei | arrestata la direttrice finanziaria Meng Wanzhou

huffingtonpost

: La leader di #Huawei arrestata in Canada su richiesta degli Usa - Agenzia_Ansa : La leader di #Huawei arrestata in Canada su richiesta degli Usa - Corriere : Huawei, arrestata direttrice finanziaria su richiesta Usa - sole24ore : Arrestata la cfo di #Huawei insieme alla figlia del fondatore su richiesta #Usa. Ira di #Pechino -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Le autorità canadesi, su richiesta degli Stati Uniti che ne hanno chiesto l'estradizione per sospette violazioni delle sanzioni contro l'Iran,hanno arrestato a Vancouver la chief financial officer di, che ricopre anche il ruolo di vice presidente del board del gruppo di Shenzhen. L'arresto di, che è anche la figlia del fondatore del gruppo, Ren Zhengfei, ex ingegnere dell'Esercito di Liberazione Popolare cinese, è stato confermato al quotidiano canadese The Globe and Mail dal portavoce del Ministero della Giustizia canadese, Ian McLeod.Risale al primo dicembre scorso, lo stesso giorno in cui il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si incontrarono a margine del G20 di Buenos Aires per raggiungere una tregua sulle tensioni sul commercio che dividono Cina e Stati Uniti.è ora in attesa ...