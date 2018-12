trnews

: Hollywood a TeleRama: sul set “il cattivo” di Titanic Billy Zane: - TeleRama_News : Hollywood a TeleRama: sul set “il cattivo” di Titanic Billy Zane: -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) LECCE Ha girato, come attore e come regista, sui set più belli del mondo. Due su tutti: quelli dei kolossal 'Ritorno al futuro' e'. Ora è nel Salento e se n'è innamorato., ricordato dagli italiani soprattutto come ildiche ...