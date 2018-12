Higuain non è al meglio ma col Torino si riprende il Milan

Higuain - malumore rientrato : non torna alla Juve : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il malumore di Gonzalo Higuain in casa Milan è rientrato e ora un suo possibile non riscatto da parte del club rossonero e quindi un ritorno alla Juventus non è nei piani della punta argentina.

Milan - Higuain : per il Pipita rebus riscatto; non è più sicuro l'acquisto? : Un male sottile appanna lo sguardo del goleador , all'improvviso, solitario. Un anno dopo l'incredibile parabola di Leonardo Bonucci, anche Gonzalo Higuain cade nel medesimo sortilegio con matrice ...

“Ibrahimovic non si accoppia bene con Higuain” : Zaccheroni boccia il ritorno di Zlatan al Milan : Alberto Zaccheroni non crede sia possibile una convivenza tra Ibrahimovic ed Higuain, i due potrebbero ‘incontrarsi’ al Milan dal mese di gennaio “Ibra dove va vince e quindi verrebbe sempre la voglia di averlo ma avendo Higuain in casa sul piano tattico non è facilissimo, dipende dagli equilibri di squadra che vuole dare Gattuso. Ibrahimovic è straordinario ma è un grande accentratore che vuole sempre la palla e diventa ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...

Il Milan supera il test di… Inglese : Parma ribaltato e quarto posto - Cutrone non fa rimpiangere Higuain : I rossoneri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Inglese, la volée di Cutrone e il rigore di Kessié regalano il quarto posto temporaneo al Milan quarto posto solitario, in attesa che la Lazio giochi a Verona contro il Chievo. Il Milan fa il proprio dovere e stende il Parma, prendendosi tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions League. Spada/LaPresse Tante le assenze per Gattuso, costretto ancora una volta a ...

Milan - Higuain : “Dimostrerò alla società che non ha sbagliato a prendermi” : “Riscatto? È una parola che ho sentito in tutta la mia carriera, ma non mi devo riscattare né io né il Milan. Gioco da 13 anni in Europa e dimostrerò che quell’errore con la Juve mi ha fatto migliorare ancora: voglio dimostrare alla società che non ha sbagliato con me. Aiuterò il Milan a centrare tutti gli obiettivi possibili, posso dare molto di più“. Gonzalo Higuain è pronto a tornare in campo. Domani il Pipita giocherà ...

Higuain : 'Il Milan non si è sbagliato su di me' : Roma, 28 nov., askanews, - 'Riscatto? E' una parola che ho sentito in tutta la mia carriera ma non mi devo riscattare ne' io ne' il Milan. Gioco da 13 anni in Europa e dimostrero' che quell'errore con ...

Corsport : il Milan non vuole riscattare Higuain : Un enorme caso di mercato Il Corriere dello Sport sgancia una possibile bomba di calciomercato su Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, evidentemente, non trova pace, non riesce a trovare una sua dimensione. Neanche al Milan, perché il club rossonero non sarebbe più disposto a versare alla Juventus i 36 milioni che renderebbero definitivo il suo trasferimento. In questo momento, infatti, Higuain è in prestito al Milan dietro pagamento di un ...

Donnarumma : 'Ho sofferto prima del rinnovo - dopo gol di Icardi non riuscivo a dormire. Su Higuain e Balotelli...' : Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è stato intervistato da Rai Sport e ha parlato sia di Nazionale che del club rossonero: SULLA TITOLARITA' IN NAZIONALE - 'Sono contento, ringrazio il mister per la fiducia, e sono molto orgoglioso di rappresentare questa ...

Sacchi : "Fiducia a Mancini - non esiste l'anti-Juve. Higuain? Non condanniamolo" : L'Italia ha illuminato il mondo fino al Rinascimento, ma adesso siamo al penultimo posto come numero di iscritti all'università. La smania di vincere ci ha tolto tutti i valori, spingendoci ad ...

Matteo Salvini a Leggo : «Due giornate a Higuain sono poche - non si può affrontare un arbitro in quel modo» : «Due giornate ad Higuain? sono poche. Certo, da tifoso del milan potrei anche essere contento, ma da sportivo, mentre ci sono 300 arbitri che vengono aggraditi in un anno sui campi dei...

Higuain e le polemiche arbitrali : al Milan come al Napoli non si sente tutelato - il Pipita ha notato differenze con la Juventus : Higuain avrebbe rivelato d’aver notato una differenza di trattamento al Milan ed al Napoli rispetto alle tutele ricevute in maglia Juventus Il Pipita Higuain è finito nella bufera per il suo comportamento durante la gara tra Milan e Juventus. Tanti gli episodi finiti nel mirino che hanno coinvolto Gonzalo. In primis il calcio di rigore inizialmente non assegnato da Mazzoleni, poi il mancato giallo a Benatia che avrebbe provocato ...

Auriemma a Tiki Taka su Higuain : “non riesce a reggere la tensione” : Puntata scoppiettante a Tiki Taka, si parla della gara Milan-Juventus ed il tifoso del Napoli Auriemma commenta l’espulsione di Higuain e la reazione: “Reazioni come quella di ieri di Higuain le abbiamo viste anche con la maglia del Napoli, ad Udine. Higuain è un ragazzo molto emotivo, non riesce a reggere la tensione di certe partite. Fossi stato in lui non avrei sarei mai andato a tirare quel rigore”. SCARICA GRATIS L’APP DI ...