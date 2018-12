Ha un cancro | lo scopre da sola col referto scaricato sul cellulare «Nessun medico a

Il medico le nega il pap test perché troppo giovane : mamma di 29 anni scopre di avere il cancro : A Steph Nally, mamma di 29 anni, di Wythenshawe, è stato per anni negato il pap test perché "non ce ne era bisogno", nonostante i forti mal di pancia durante il periodo mestruale. Quando il ginecologo l'ha sottoposta ad ulteriori analisi ha scoperto che la donna aveva un tumore alla cervice dell'utero al quarto stadio: "Voglio essere positiva".Continua a leggere

Gli lacrima un occhio e credono che sia raffreddore : a 4 anni scopre di avere un cancro : Harri Cooke ha scoperto a 4 anni di avere un sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa. Il suo occhio aveva cominciato a lacrimare e la mamma pensava si trattasse di comune congiuntivite dovuta al raffreddore. Poi il suo viso si è gonfiato ed è arrivata la terribile diagnosi: "Pensi sempre che non accadrà mai a tuo figlio. Invito tutte le mamme a fare attenzione ai piccoli segnali".Continua a leggere

USA : dopo 5 anni di chemio scopre di non avere il cancro - grave caso di malasanità : Tutti noi quando qualcosa non va nel nostro corpo ci rivolgiamo al medico di famiglia o a qualche specialista che, dopo scrupolosi esami, dovrebbe riuscire a individuare il problema e a prescrivere le dovute cure. Questo non è stato il caso di James Salaz, che per cinque lunghi anni si è sottoposto ininterrottamente a trattamenti medici a base di chemioterapia per curare un cancro che, in realtà, non aveva mai avuto. La vera malattia di James ...

