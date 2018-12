Guida ai regali di Natale | i nostri consigli oltre 400 euro

Guida ai regali di Natale - i nostri consigli tra 150 e 400 euro : Dopo le idee regalo dai prezzi contenuti, oggi entriamo nel merito delle proposte un po’ più sostanziose, sia sul piano del prezzo, sia per le caratteristiche offerte. Spaziando fra le cifre fino a 400 euro , infatti, si possono prendere in considerazione smartphone di buon livello, ma anche cuffie per la realtà virtuale, rasoi elettrici e lavapavimenti multifunzione di alto profilo. Chicca di questa classifica sono gli auricolari per ...

Guida ai regali di Natale - i nostri consigli tra 50 e 150 euro : Con l’intento di aiutarvi a trovare idee interessanti e originali per i regali di Natale , ieri abbiamo pubblicato una prima Guida con i nostri suggerimenti per chi ha un budget fino a 50 euro . Oggi proseguiamo con 10 idee regalo tecnologiche che hanno prezzi compresi fra 50 e 150 euro . Tutti i prodotti selezionati hanno un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. In più abbiamo avuto modo di provare questi prodotti, e li consigli amo forti delle ...

Guida ai regali di Natale - i nostri consigli fino a 50 euro : Il Natale si avvicina e, se non vi siete tuffati nelle offerte del Balck Friday, probabilmente siete ancora alla ricerca dei regali per fare bella figura con amici e parenti. Per voi abbiamo selezionato in questa Guida 10 idee regalo tecnologiche con prezzi fino a 50 euro. Dalle cuffie per gli appassionati di running, al mouse da gioco, passando per le videocamere di sorveglianza per la casa, in queste pagine troverete idee economiche ma ...