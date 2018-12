Gsd Casilina Bccr calcio | I cat | Scotini pensa al Labico | «Forse un punto servirebbe a

romadailynews

: Roma – La Prima categoria del Casilina si trova in una scomodissima posizione di classifica. I ragazzi di mister Ma… - sportlaziale : Roma – La Prima categoria del Casilina si trova in una scomodissima posizione di classifica. I ragazzi di mister Ma… - sportlaziale : Gsd Casilina Bccr, Scotini pensa al Labico: «Forse un punto servirebbe a poco» - LazioINgol : Prima Categoria Laziale - Girone F Casilina BCCR Filippo Scotini Alessio Furfaro Asd Città di Valmontone A.S.D Dina… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Roma – La Prima categoria delsi trova in una scomodissima posizione di classifica. I ragazzi di mister Marco Piccirilli sono ultimi della classe nel girone F e nell’ultimo turno hanno perso 2-1 in casa col Città di Valmontone in una sfida che è parso “un film già visto” come conferma il centrocampista classe 1994 Filippo«Siamo andati sotto nella parte iniziale della gara per un gol sugli sviluppi di un corner, come spesso ci è accaduto in stagione. Fino a quel momento non stavamo giocando male e comunque anche dopo lo svantaggio la squadra ha provato a reagire. Nella ripresa siamo riusciti a trovare il gol del pareggio con Raffaele Valentino, anche in questo caso sugli sviluppi di un corner. Ma pochi minuti dopo l’arbitro ha fischiato undi rigore incomprensibile sul quale tra l’altro siamo rimasti anche in dieci per l’espulsione dello stesso Raffaele ...