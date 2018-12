Grande Fratello Vip | urla fuori dalla Casa Francesco Monte avverte tutti | concorrenti in

FARIBA TEHRANI/ La mamma di Giulia Salemi aggredita : 'Strega - meriti di morire' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FARIBA TEHRANI a Mattino 5 spiega quello che è successo con Silvia Salemi 'Gli autori mi hanno incastrato, parlerò per l'ultima volta' ma la Panicucci sbotta

Finale Grande Fratello Vip 3 - probabile vincitore : Silvia Provvedi in pole : Tra pochi giorni, esattamente lunedì 10 dicembre, si concluderà la terza edizione della versione vip del Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi non ha avuto un successo sperato in termini di ascolti tv, infatti c’è stato un chiaro segnale di crisi. Tra le varie ipotesi pensate dalla direzione Mediaset vi sarebbe quella di sospendere per un anno il reality show. Anche per la moglie di Francesco Totti è stato un anno complicato e ...

Grande Fratello Vip 4 nel 2019 : chi sarà la conduttrice : Grande Fratello Vip 2019: svelata la conduttrice della quarta edizione Lunedì 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Chi sarà l’erede di Daniele Bossari tra Andrea Mainardi, Francesco Monte, Silvia Provvedi, Walter Nudo, Stefano Sala e Benedetta Mazza? A pochi giorni dall’ultima puntata, sono uscite diverse indiscrezioni riguardo uno stop volontario di Ilary Blasi per la prossima stagione del reality show, dopo ...

Lory Del Santo/ "Grande Fratello Vip - una vera terapia dopo la morte di mio figlio Loren" - Verissimo - - IlSussidiario.net : Lory Del Santo a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip: "Una vera terapia dopo la morte di mio figlio Loren". Le ultime notizie

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo a Verissimo : 'Come ho superato la morte di mio figlio Loren' : "Questo percorso è stato incredibile, una vera terapia, perché ero costretta a vivere con tante persone e affrontarle tutti i giorni". Queste le parole di Lory Del Santo , ospite sabato 8 dicembre a ...

Ilary Blasi si apre sull'affaire Corona al Grande Fratello Vip : 'Non era organizzato' : A pochi giorni dalla messa in onda della puntata finale del 'Grande Fratello Vip' (il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua terza edizione consecutiva), la conduttrice del format, Ilary Blasi, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al gossip secondo cui la lite avuta dalla consorte di Francesco Totti con Fabrizio Corona sarebbe stata studiata a tavolino. Ilary Blasi smentisce il rumors sullo scontro fake con l'ex-re dei ...

Il Grande Fratello Vip 2018 verso la finale ma le polemiche non si placano su Giulia Salemi e la madre Fariba : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvia verso la finale di questa edizione ma le polemiche non si placano. A pochi giorni dall'ultima puntata in onda il 10 dicembre prossimo, il reality è ancora nella bufera e non per via di quello che sta succedendo in casa, dove la noia regna sovrana ormai da tempo, ma per i protagonisti che sono ormai al di fuori della porta rossa. Al centro di tutto c'è ancora l'eliminazione di Giulia Salemi che per molti è ...

Lory Del Santo torna a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip : “se non ci fossi andata - avrei avuto tante difficoltà” : Lory Del Santo dopo il Grande Fratello Vip, la showgirl italiana a ‘Verissimo’ parla della morte del figlio e della decisione di entrare nella Casa Lory Del Santo dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip è stata intervistata nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. La showgirl italiana ha deciso di partecipare al reality a pochi mesi dalla scomparsa del figlio Loren. La criticata decisione ...

Ivan Cattaneo dopo il Grande Fratello VIP : "Ero fidanzato con un uomo - ora mi ha lasciato per una donna : "Eravamo una cosa sola", a parlare è un disperato Ivan Cattaneo. Tra i protagonista della terza edizione del Grande Fratello VIP, il cantante alla sua uscita ha trovato un'amara sorpresa: il compagno con la quale stava insieme da cinque anni avrebbe deciso di lasciarlo per cadere tra le braccia di una donna.Cattaneo sfoga la sua tristezza al settimanale Nuovo in un intervista dove prova a darsi una spiegazione per l'accaduto: E' un ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 6 dicembre 2018 : ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi : "Prendo le distanze da mia madre - mi ha fatto del male" : "Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini - che poi voglio capire cosa avesse di magico -, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me. Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. ...

Lory Del Santo : "Grande Fratello Vip è stato vera terapia per me" : "Questo percorso è stato incredibile, una vera terapia, perché ero costretta a vivere con tante persone e affrontarle tutti i giorni". Queste le parole pronunciate da Lory Del Santo a Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 dicembre su Canale 5. Il riferimento è alla partecipazione Grande Fratello Vip all'indomani della tragica scomparsa del figlio Loren:prosegui la letturaLory Del Santo: "Grande Fratello Vip è stato vera terapia per ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi preoccupato : cosa è successo : Andrea Mainardi pensa alla fidanzata e svela la sua paura al GF Vip A tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, i concorrenti stanno iniziando a riordinare i loro oggetti personali e fare le valigie. Andrea Mainardi in queste ore si è confrontato con Silvia Provvedi. Entrambi emozionati per la finale di lunedì prossimo, non hanno nascosto le loro preoccupazioni. In particolare Andrea Mainardi ha ammesso di pensare molto ad Anna, la ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e la rissa con Fabrizio Corona : 'Accordo? Non mi presto a certe pagliacciate' : Intervistata dal magazine Liberi tutti , Ilary Blasi ha parlato per la prima volta della lite con Fabrizio Corona avvenuta durante la diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 25 ottobre. La ...