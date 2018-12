Grande Fratello Vip | il drastico gesto di Giulia Salemi verso sua madre Fariba Tehrani

STEFANO SALA / Urla nella notte contro Dasha : Francesco Monte chiarisce che... - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA è stato raggiunto nella notte da alcune Urla contro Dasha e a favore di Benedetta Mazza: le ultime news del Grande Fratello Vip

Vincitore Grande Fratello Vip 2018 : il favorito di questa edizione è lo chef Mainardi : Il Grande Fratello Vip 3 si avvia verso il gran finale. Il prossimo lunedì 10 dicembre andrà in onda in prime-time l'ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, durante la quale verrà proclamato il trionfatore assoluto di quest'anno, che si porterà a casa il premio finale di 100mila euro in gettoni d'oro. Ovviamente, in queste ore sul web e sui social impazzano i sondaggi circa il nome del ...

Grande Fratello Vip - urla nella notte per Stefano Sala : Ultimi giorni nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Lunedì prossimo il reality show decreterà il vincitore e in questi ultimi giorni i concorrenti si godono il relax ovattato della casa prima dell’uscita finale. Proprio ieri sera, mentre Stefano Sala, Benedetta Mazza e Silvia Provvedi si trovavano in giardino intenti in chiacchiere, urla provenienti dall’esterno hanno ‘risvegliato’ il gruppetto che concorre ...

Grande Fratello Vip urla fuori dalla casa : Monte avverte tutti - i concorrenti spiazzati : Gf Vip 2018, urla nella notte: delle fan mandano messaggi a Stefano e Benedetta Mentre Stefano e Benedetta, insieme a Silvia, erano in giardino a chiacchierare al Grande Fratello Vip, ci sono state delle urla fuori dalla casa. urla che non sono state ben decifrate, ma i concorrenti sono riusciti a cogliere il segno. Anche […] L'articolo Grande Fratello Vip urla fuori dalla casa: Monte avverte tutti, i concorrenti spiazzati proviene da ...

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi è fidanzata! Non vede l’ora di ribaciarlo. Guarda il VIDEO : Silvia Provvedi non vede l’ora di baciare dopo mesi il misterioso fidanzato Malefix Silvia Provvedi, rifugiatasi, nelle scorse ore, in giardino, con Francesco Monte, confessa un desiderio inedito per il futuro imminente. La... L'articolo Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi è fidanzata! Non vede l’ora di ribaciarlo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi è fidanzata : «Fabrizio Corona addio». Ecco di chi si tratta : Silvia Provvedi è fidanzata? Pare proprio di sì. La gemella mora del duo Le Donatella avrebbe voltato pagina definitivamente, archiviando la storia d'amore con Fabrizio Corona e aprendo il suo cuore a ...

Grande Fratello Vip - Martina Hamdy smaschera Elia Fongaro e Jane Alexander : Un Grande rapporto quello che unisce Jane Alexander e Martina Hamdy che non è terminato con la fine dell'esperienza del Grande Fratello Vip , anzi. Intervistata nel programma di Mediaset Extra , ...

Grande Fratello vip - si toglie i pantaloncini e resta col sedere di fuori : imbarazzo totale in diretta. Chi è : Momento di Grande imbarazzo nella Casa del Grande Fratello Vip . Ad un certo punto Francesco Monte è stato immortalato dalle telecamere in un momento davvero sbagliato. Il concorrente del reality di ...

Francesco Monte mostra il lato B al Grande Fratello Vip (video). : Ieri notte Francesco Monte è stato protagonista di un incidente a tinte hot mentre si spogliava. Sdraiato sul letto per potersi cambiare, mentre toglieva il pantaloncino, per sbaglio ha tirato anche un po' giù le mutande nere, mostrando così all'occhio attento del Grande Fratello Vip il proprio lato B. Il video incriminato è subito rimbalzato sui social. ...Continua a leggere

Barbara d'Urso al timone di un "nuovo" Grande Fratello?/ Ilary Blasi non ci sarà : ecco le novità tra Vip e Nip - IlSussidiario.net : Grande Fratello, cambiamenti in vista per l'edizione Nip e Vip: arriva un 'ibrido' con Barbara d'Urso? ecco le ultime indiscrezioni.

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi si sfoga con gli altri concorrenti : 'Sono al limite' : La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta mettendo a durissima prova i nervi di Andrea Mainardi. Lo chef fa sempre più fatica a stare lontano dalla sua Anna, anche perché teme che qualcosa ...

Grande Fratello Vip - Fariba Tehrani furiosa contro gli autori del reality : "Mi hanno strumentalizzata" : La madre di Giulia Salemi, ospite a Mattino 5, rivela cosa le avevano chiesto di fare gli autori del GF Vip.

Grande Fratello VIP 2018/ Video - Silvia Provvedi intercede per Stefano Sala : 'Dasha - perdonalo! Non voleva' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

Grande Fratello Vip 2018 - Fariba Tehrani : aggredita in strada la madre di Giulia Salemi : “Fariba Tehrani è stata aggredita per strada da 3 ragazzi, che le hanno detto ‘Strega meriti di morire'”. È la rivelazione di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque nella puntata in onda martedì 4 dicembre anticipa lo scoop riguardante la mamma di Giulia Salemi. La donna, secondo il racconto del giornalista, sarebbe stata presa di mira per il polverone sollevatosi in ...