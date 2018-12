Gotham | nuova promo per la serie Fox e intanto Jeremiah si trasforma nel Joker

Blastingnews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Fox ha diffuso sul web unacorrelata alla quinta stagione di, noto serial televisivo prequel di Batman. Ricordiamo che la season 5 segnerà la conclusione definitiva dellaed aprirà la strada all'ascesa del Cavaliere oscuro, difensore diCity. Lanasce da un'idea di Bruno Heller, ed è trasmessa negli USA dal network Fox. Prima di far gustare il nuovo trailer ai lettori, proponiamo un breve recap di quanto accaduto nella quarta stagione.Chi segue il serial, sa bene comesia stata invasa dal virus Tetch, mentre il giovane Bruce Wayne (interpretato da David Mazouz, 18 anni) ha iniziato il suo operato come vigilante notturno. Oswald Cobblepot (Robin Lord Taylor, 40) comincia la sua ascesa come signore del crimine, dando particolari "licenze" ai malviventi locali ai danni degli innocenti....