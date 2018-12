Google Messaggi si aggiorna alla versione 3 8 043 per risolvere un bug paradossale

Allo - l’app di messaggistica di Google chiude a marzo 2019 : Allo chiude a marzo 2019, ancora un’app che Google non riesce a far entrare nei cuori degli utenti di smartphone Android. Il 2019 è l’anno della chiusura di Google+, Hangouts e ora di Allo, ma altre app potrebbero fare la stessa fine. Perché Google non riesce ad avere successo con le sue APP? La storia della società è costellata di fallimenti. Allo chiude a marzo 2019 L’app arrivata per la prima volta a settembre 2016 con una ...

Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi - Duo e Hangouts : Google nelle scorse ore ha annunciato alcune novità per i suoi vari servizi di Messaggistica: stiamo parlando di Messaggi, Allo, Duo e Hangouts L'articolo Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi, Duo e Hangouts proviene da TuttoAndroid.

A marzo del 2019 Google chiuderà Allo - la sua app per scambiarsi messaggi : Google ha annunciato che chiuderà Allo, applicazione per scambiarsi messaggi che aveva messo online appena due anni fa. La notizia era attesa da tempo, considerato che Google aveva smesso di investire risorse per nuovi sviluppi di Allo già lo scorso

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google festeggia il messaggio della prima trasmissione radio lanciata nello spazio : Circondato dalle foreste tropicali di Porto Rico, presso l’Osservatorio di Arecibo, un gruppo di scienziati si è riunito per lanciare un messaggio radio per la prima volta. E’ successo 44 anni fa e l’intenzione era quella leggi di più...

Google Maps integra la messaggistica verso le aziende locali : Una nuova funzionalità sviluppata per Google Maps consentirà agli utenti iOS e Android di inviare messaggi alle aziende locali con le loro richieste senza dover abbandonare l’app di navigazione. La funzione è un’estensione del servizio di leggi di più...

Da oggi è possibile visualizzare i messaggi inviati alle attività attraverso Google : Google, per amplificare ulteriormente il numero di strumenti dedicati alle attività, ha deciso, non molto tempo fa, di offrire ai possibili acquirenti la […] L'articolo Da oggi è possibile visualizzare i messaggi inviati alle attività attraverso Google proviene da TuttoAndroid.

Problemi di flickering e messaggi che spariscono per i Google Pixel 3 : Alcuni possessori di Google Pixel 3 lamentano Problemi di flickering del display del proprio smartphone, probabilmente legati alla feature Display Ambient. L'articolo Problemi di flickering e messaggi che spariscono per i Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Duo potrebbe presto permettere l’invio di video messaggi a più destinatari : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 42. Ecco le novità L'articolo Google Duo potrebbe presto permettere l’invio di video messaggi a più destinatari proviene da TuttoAndroid.

L’integrazione di Messaggi Android con i Chromebook sbarca su Google Pixelbook : Una delle funzionalità più apprezzate dell'app Messaggi Android, ossia il suo client web, è finalmente disponibile anche per Google Pixelbook L'articolo L’integrazione di Messaggi Android con i Chromebook sbarca su Google Pixelbook proviene da TuttoAndroid.