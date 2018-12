Google lancia ASPIRE per migliorare la sicurezza di Android

Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods : Google e Amazon potrebbero essere al lavoro su auricolari true wireless da commercializzare come alternative alle Apple Airpods, anche se la casa di Cupertino non dovrebbe restare a guardare. L'articolo Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato : LG ha presentato ufficialmente il suo primo speaker intelligente con display touchscreen e Google Assistant integrato. L'articolo LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Google festeggia il messaggio della prima trasmissione radio lanciata nello spazio : Circondato dalle foreste tropicali di Porto Rico, presso l’Osservatorio di Arecibo, un gruppo di scienziati si è riunito per lanciare un messaggio radio per la prima volta. E’ successo 44 anni fa e l’intenzione era quella leggi di più...

Google conferma che tutti i dispositivi lanciati con Android 9 Pie sono compatibili con Treble : Nel corso del recente Android Dev Summit Google ha mostrato i vantaggi derivanti dall'utilizzo della nuova GSI per testare le applicazioni su diversi dispositivi. L'articolo Google conferma che tutti i dispositivi lanciati con Android 9 Pie sono compatibili con Treble proviene da TuttoAndroid.

Google insieme a Telefono Azzurro e Altroconsumo lancia Vivi Internet - al meglio : Google, in collaborazione con Telefono Azzurro e Altroconsumo, ha presentato Vivi Internet, al meglio un nuovo programma per promuovere i princìpi di base dell’educazione civica digitale tra i più giovani. Per parlare ai ragazzi Google ha collaborato con un gruppo di Creator di YouTube, Cane Secco, Daniele Doesn’t Matter, Lea Cuccaroni, Muriel e ShantiLives, che per un giorno si sono calati nella vita di 5 adolescenti affrontandone i ...

Google lancia Squoosh - un nuovo tool per ottimizzare le immagini via browser : Google ha rilasciato una nuova applicazione utilizzabile via browser che permette di “ottimizzare le immagini”: si tratta di Squoosh, ideata nei Chrome Labs […] L'articolo Google lancia Squoosh, un nuovo tool per ottimizzare le immagini via browser proviene da TuttoAndroid.

Google lancia dei link per la creazione istantanea di nuovi documenti : Google ha reso noto tramite Twitter che sta introducendo una nuova funzione semplifica la creazione di un nuovo documento Google. Digitando nella barra indirizzi del browser link come "docs.new" o "slide.new", gli utenti verranno immediatamente portati a un nuovo documento vuoto. L'articolo Google lancia dei link per la creazione istantanea di nuovi documenti proviene da TuttoAndroid.

TIM lancia un canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant : TIM lancia il suo nuovo canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant, il primo in Italia. Ecco come funzionerà e da quanto sarà attivo. L'articolo TIM lancia un canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia la promozione per comprare un libro con 2 o 3 euro di sconto : Google è in vena di fare regali, magari per l'avvicinarsi del periodo natalizio, e così rilancia una promozione vista qualche mese fa che permette di acquistare un libro sul Google Play con un forte sconto. L'articolo Google rilancia la promozione per comprare un libro con 2 o 3 euro di sconto proviene da TuttoAndroid.

Google lancia il proprio “Continue on PC” per Chrome? Ecco Self Share : In Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft ha introdotto una funzionalità molto interessante per tutti gli utenti Windows 10 possessori di Smartphone Android o iOS: Continue on PC. Questa funzionalità, per chi non la conoscesse, consente agli utilizzatori di Microsoft Edge, di poter condividere le finestre del browser tra PC e Smartphone in modo tale da continuare la navigazione in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo. Il grandissimo ...

Google lancia Android App Bundle e numerose novità per gli sviluppatori : Nel corso di Playtime 2018, voltosi oggi a Berlino e San Francisco, Google ha annunciato numerose novità per gli sviluppatori legate al Play Store. L'articolo Google lancia Android App Bundle e numerose novità per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Brydge lancia la tastiera G-Type per Google Pixel Slate : In concomitanza con l'annuncio di Google Pixel Slate, il produttore di tastiere per tablet premium Brydge ha lanciato la sua tastiera G-Type per questo device L'articolo Brydge lancia la tastiera G-Type per Google Pixel Slate proviene da TuttoAndroid.

Google Duplex verrà lanciato sui dispositivi Pixel il prossimo mese e filtrerà le chiamate spam : Google ha annunciato che Duplex, l'incredibile sistema di intelligenza artificiale che consente a Google Assistant di effettuare chiamate nel mondo reale per conto degli utenti per eseguire compiti come prenotare nei ristoranti o fissare appuntamenti, sarà disponibile a partire dal mese prossimo per gli utenti Google Pixel. Google, nel suo evento di oggi, ha annunciato Call Screen per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL (e l'intera gamma Pixel) ...

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...