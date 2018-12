Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi | Duo e Hangouts

Unicredit annuncia l’arrivo del supporto a Google Pay : Unicredit annuncia sul suo sito ufficiale l'arrivo del supporto a Google Pay, la modalità di pagamento per effettuare acquisti nei siti web, nelle app e nei negozi fisici. Ecco come funzionerà. L'articolo Unicredit annuncia l’arrivo del supporto a Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera sta per accogliere la modalità Foto notturna su tutte e tre le generazioni di Google Pixel e Pixel XL: Google fornisce alcune indicazioni sul suo funzionamento e suggerimenti per ottenere scatti incredibili.

Dopo le proteste dei suoi dipendenti - Google ha annunciato nuove regole contro molestie e discriminazioni in azienda : Google ha annunciato nuove regole per la gestione dei casi di molestie sessuali e di discriminazione all'interno dei suoi uffici. In una email inviata ai dipendenti, il CEO della società, Sundar Pichai, ha spiegato che le novità comprendo nuovi sistemi

Google ha deciso di sfruttare la serata di Halloween per informare gli utenti di qualche nuovo "trucchetto" per mantenere i loro dati al riparo dai pericoli

Google annuncia importanti miglioramenti al proprio gestore di file Android, che ora permette l'accesso alle cartelle dell'archivio dati attraverso la funzionalità "Advanced Browse". Gli altri miglioramenti riguardano un lettore multimediale integrato, la possibilità di visualizzare tutti i dispositivi di archiviazione e sfogliare l'intero file system, spostare i file su una scheda SD e di creare nuove cartelle e spostare o copiare i ...

Scopriamo quali sono le novità di Google Assistant in arrivo nelle prossime settimane, sia sugli smartphone che sugli smart display.

GE presenta le nuove lampadine intelligenti che non necessitano di un hub ma possono essere collegati direttamente agli speaker Google.

GE presenta le nuove lampadine intelligenti che non necessitano di un hub ma possono essere collegati direttamente agli speaker Google.

Dopo Apple, Microsoft e Amazon, anche Google ci ha presentato la sua ultima creazione a New York. Il nuovo Pixel, lo smartphone dell'azienda, giunto alla sua terza generazione, è stato accompagnato sul palco da nuovo laptop

Live Albums è il nome di una nuova funzionalità introdotta dal team di Google Foto attraverso un aggiornamento di questo popolare servizio del colosso statunitense

Google+ : cronaca di una morte annunciata : Per Google+, social network dell'azienda di Mountain View, è stata una lunga agonia. La sua dipartita era attesa da tutti e verrà ricordato come il bel social che nessuno ha voluto usare, nemmeno se ...

Google ha annunciato che chiuderà Google+, il suo social network, dopo avere scoperto che a causa di un difetto nel software i dati di 500mila utenti del servizio sono rimasti accessibili ad hacker e programmatori per tre anni. Inizialmente Google

Google ha annunciato Project Stream, una piattaforma di game Streaming davvero molto promettente. Dopo la gran quantità di rumor circolati in rete riguardo un possibile ingresso di Big G nel mondo del gaming, il colosso

Sulle pagine di Eurogamer.it parliamo di Google e della possibile entrata del colosso nel mondo dei videogiochi da inizio 2018. Poi si è iniziato a parlare di Project Yeti, un servizio di Streaming su cui la compagnia avrebbe basato il lancio di una console che avrebbe potuto fare concorrenza direttamente a Sony, Microsoft e Nintendo. solo rumor ovviamente ma forse qualcosa sta iniziando a muoversi.Google ha annunciato Project Stream, un nuovo ...