Golden Globe, sei nomination a "Vice"

: Black Panther ha ricevuto 3 nomination ai Golden Globe Awards nelle categorie: - miglior film drammatico. - miglio… - MarvelNewsIT : Black Panther ha ricevuto 3 nomination ai Golden Globe Awards nelle categorie: - miglior film drammatico. - miglio… - ilpost : Golden Globe 2019, tutte le nomination - repubblica : Golden Globe 2019, da 'A Star is born' a 'Vice'. Fuori l'Italia -

E'"-L'uomo nell'ombra"di Adam Mckay il film che ottiene il maggior numero di, sei, per illa cui premiazione si terrà la notte tra il 6 e il 7 gennaio a Los Angeles. Cinqueottengono "A star is born" di Bradley Cooper, "La favorita" di Yorgos Lanthimos, e "Green Book" di Peter Farrelly. Quattroper "BlacKkKlansman" di Spike Lee e "Mary Poppins Returns". "Dogman" di Garrone non entra nella cinquina per miglior film straniero, in cui entra invece"Roma"di Alfonso Cuaron(Di venerdì 7 dicembre 2018)