Gli smartphone dove Whatsapp smetterà di funzionare dal 2019

Addio a WhatsApp da gennaio 2019 : ecco Gli smartphone che non saranno più supportati : Il 2019 non inizia in maniera positiva per gli amanti e i fruitori di WhatsApp che possiedono tutti quegli smartphone che non saranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Se utilizziamo infatti uno smartphone ‘datato’ a tal punto da non ricevere più gli aggiornamenti del sistema operativo, è possibile che da gennaio non riusciremo più ad utilizzare la piattaforma di messaggistica, la quale ha annunciato da poco che non ...

I 15 miGliori smartphone del 2018 : Il 2018 è stato un anno importante per gli smartphone. Chi si aspettava un anno di transizione dopo il grande shock seguente all’arrivo del nuovo design a tutto schermo si sbagliava di grosso. Praticamente ogni aspetto del telefono che portiamo in tasca è cambiato rispetto al 2017: il notch tanto odiato in alto sullo schermo si è ridotto assumendo le dimensioni di una goccia e abbiamo praticamente detto addio a bordi, cornici e pulsanti ...

Gli smartphone 5G saranno più costosi - ma OnePlus vuole restare sotto i 1000 dollari : Pete Lau, CEO e co-fondatore di OnePlus, parla dei costi legati alla tecnologia 5G ma promette di restare sotto i 1000 dollari. L'articolo Gli smartphone 5G saranno più costosi, ma OnePlus vuole restare sotto i 1000 dollari proviene da TuttoAndroid.

Smartphone 100 euro : i miGliori da comprare : È veramente difficile decidere quale Smartphone 100 euro comprare, perché su questa fascia di prezzo la scelta è poca e spesso e volentieri offre terminali di bassa qualità, non affidabili e anche poco o per leggi di più...

Un nuovo brevetto di Samsung offre uno sguardo verso Gli smartphone del futuro : Samsung potrebbe presentare in futuro un vero display senza cornici in cui i lati del telefono vengono utilizzati come schermi aggiuntivi dotati di comandi touch, in modo simile a quanto visto con i dispositivi Galaxy Edge. Il brevetto e le immagini suggeriscono che l'altoparlante, i sensori e la fotocamera frontale sembrano alloggiati sotto il display dello smartphone e non sono visibili le porte jack audio e USB Type-C, il che fa pensare a ...

Kirin 980 domina ancora la classifica di AnTuTu deGli smartphone più potenti - anche a novembre : Gli smartphone di Huawei con processore Kirin 980 dominano ancora la classifica di AnTuTu degli smartphone più potenti del mese di novembre. L'articolo Kirin 980 domina ancora la classifica di AnTuTu degli smartphone più potenti, anche a novembre proviene da TuttoAndroid.

Come sarà Snapdragon 855 - il processore dei miGliori smartphone del 2019 : Eccolo il processore per smartphone del quale si parlerà per tutto il 2019: si chiama Snapdragon 855 e il produttore Qualcomm l’ha presentato in queste ore Come successore del potente ed estremamente apprezzato Snapdragon 845. Il chip è il più evoluto mai realizzato dalla società, pensato per proseguire lo scontro iniziato dal predecessore con l’A12 Bionic di Apple e con il Kirin 980 di Huawei. Non per niente la componente è stata ...

L'Arma vieta l'uso deGli smartphone ai carabinieri : niente comunicazioni private durante le ore di sevizio : Ai carabinieri è vietato l'uso dello smartphone mentre sono in servizio. La stretta sull'uso dei cellulari per i militari arriva ufficialmente con una circolare del Comando generale delL'Arma che ...

Huawei e Xiaomi guidano la crescita del mercato deGli smartphone nel Q3 2018 secondo Gartner : Gartner ha pubblicato le statistiche sulle vendite globali di smartphone per il terzo trimestre del 2018. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei e Xiaomi guidano la crescita del mercato degli smartphone nel Q3 2018 secondo Gartner proviene da TuttoAndroid.

Gli studi sul nostro rapporto con Gli smartphone hanno un problema : mentiamo sul tempo che vi dedichiamo : (foto: Pixabay) rapporto social media e salute: tutto da rifare? Forse, almeno secondo lo studio di David Elllis del dipartimento di psicologia della Lancaster University, che ha confrontato i risultati dei principali sondaggi usati per le ricerche sull’utilizzo degli smartphone con i dati oggettivi di utilizzo raccolti dalle app. Ebbene, sembra che il tempo passato davanti a uno schermo nella nostra percezione personale sia molto diverso ...

Sicurezza - divieto di usare Gli smartphone per i carabinieri in servizio : ROMA. Anche i carabinieri possono essere vittime delle distrazioni da smartphone. Il problema è quando telefonate, post sui social, passaggi in Internet e controllo delle chat avvengono in orario di ...

Sicurezza - divieto di usare Gli smartphone per i carabinieri in servizio : Una circolare del Comando generale dell'Arma del 29 novembre scorso impone ai militari di limitare "all'occasionalità" telefonate e controllo delle chat per fini privati durante il lavoro

Smartphone top di gamma : i miGliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

Dai super calcolatori aGli smartphone : premiato progetto di alternanza scuola lavoro realizzato ai Laboratori del Gran Sasso : “Dai supercalcolatori agli smartphone. L’avvento dell’era digitale”, è questo il titolo del progetto di alternanza scuola lavoro (ASL) presentato dal Liceo Scientifico A. Bafile dell’Aquila in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN, e premiato da Unioncamere il 29 novembre, a Verona, nell’ambito del premio nazionale “Storie di alternanza” per il contributo alla promozione della ricerca scientifica. La cerimonia ...