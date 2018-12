Giustizia Civile più veloce con l’arbitrato

romadailynews

: Può dirsi civile il paese dove un cittadino, che si guadagna il pane con il lavoro, subisce 38 furti, zero giustizi… - AnnalisaChirico : Può dirsi civile il paese dove un cittadino, che si guadagna il pane con il lavoro, subisce 38 furti, zero giustizi… - autocostruttore : @LaSkilly Non è un Paese civile, purtroppo. E' un Paese esasperato, senza diritti e senza Giustizia. - LaSkilly : @autocostruttore Mi stai mettendo in bocca parole che non ho usato, I razzisti mi fanno schifo, chi si fa giustizia… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La competitività dell’Italia passa anche da unapiùe, dunque, dal potenziamento delcome strumento deflativo del contenzioso.A proporlo sono gli esperti di diritto delriuniti in convegno a Roma per presentare un progetto scientifico che raccoglie le proposte di professionisti e accademici di tutto il mondo.L’obiettivo principale è rafforzare la cultura del. Rafforzamento che passa dalla ‘prevenzione’.Le parti di un contratto hanno la grande possibilità di prevedere clausole costruite “su misura” per rivolgersi ad un collegio arbitrale al fine di definire eventuali controversie.In tal modo possono fissare fin dall’inizio costi e procedure per risolvere il contenzioso, in tempi brevissimi, senza ricorso dellaordinaria.È noto infatti che i tempi di decisione di un collegio arbitrale sono all’incirca di 6 ...