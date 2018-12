È giunta l’ora di smetterla di dare addosso a Chiara Ferragni come madre : Le persone tendono sempre a ergersi a giudici delle vite degli altri, soprattutto quando pensano di conoscere due o tre cose. Succede in tutti gli ambiti della vita: dalla scelta della facoltà universitaria a quella del partner, al modo di vestire o a quello di tagliare i capelli, ci sarà sempre qualcuno che sospirando dirà “Eh però…”, o peggio ancora “Eh ma io…”. Commenti spesso non richiesti e di cui il mondo farebbe volentieri a meno, ma che ...

Per Oliver Queen è giunta l’ora della verità. Su Infinity la sesta stagione di Arrow : Matrimoni, lutti, vittorie, sconfitte, una rivelazione gigantesca che sposta irrimediabilmente gli equilibri a Star City. La sesta stagione di Arrow, da oggi disponibile nel catalogo di Infinity, è destinata a rimanere ben impressa nella memoria dei tanti fan del supereroe interpretato da Stephen Amell. Succedono così tante cose nei ventitré episodi in programma che è impossibile non notare quanto sia cambiato il mondo attorno a Oliver Queen. Si ...

Casini : 'Tria e Conte? Adesso è giunta l'ora della verità' : Ora sarà anche vero che il deterioramento dell'economia parte da lontano, ma il colpo di grazia lo hanno dato questi sei mesi di incertezze, demagogie, offese alle autorità europee e di riscoperta ...

Manovra - Tria : 'Ancora non raggiunta stabilizzazione socio-economica' : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo in Senato sulla Manovra. Se confermata dall'Ecofin l'opinione della Commissione europea sulla Manovra italiana 'apre alla prospettiva di ...

Roma - ora rimpasto giunta Raggi. Ma M5S studia 'commissariamento preventivo' : L'uomo del nord, eccentrico nel vestiario, ma efficace nell'azione politica, sta tenendo le casse in ordine ponendo un freno alle richieste dei colleghi, dei consiglieri di maggioranza e dei ...

Raggi assolta - M5S tra gioia e «vaffa» Ma ora via al rimpasto di giunta : Nel D-day che vede Virginia Raggi assolta dall'accusa di falso sulla vicenda delle nomine , per il tribunale manca l'elemento soggettivo, la controinformazione M5S si scatena. Sui canali social ecco ...

Nel duello prescrizione ora interviene la giunta : Dopo l'approvazione del dl Sicurezza al Senato di fatto la battaglia tutta interna alla maggioranza si sposta sul fronte della riforma della giustizia. I grillini hanno chiesto una sospensione dei termini della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Una modifica che di fatto non è stata digerita dalla Lega che ha aperto un nuovo terreno di scontro nella maggioranza. I Cinque Stelle hanno presentato le loro modifiche con il ddl ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Calgary rimane in corsa. La giunta comunale salva la candidatura - ora il referendum : Calgary per il momento rimane ancora in corsa e non ritira la candidatura per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Nella notte italiana, il consiglio comunale della città canadese ha discusso a lungo e si è andati al voto: 8 per il ritiro, 7 contro ma per chiamarsi fuori a tutti gli effetti dalla corsa a cinque cerchi servivano almeno 10 voti sui 15 in consiglio e dunque si va avanti. Il governo centrale aveva negato un aumento ...

De Magistris fa il rimpasto in giunta entrano Buonanno e Marmorale : Presentata la nuova Giunta guidata da Luigi de Magistris. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo Il sindaco di Napoli ha fatto conoscere la nuova composizione della squadra. Ecco le ...

Dema - oggi rimpasto di giunta maggioranza appesa a un consigliere : Tuttavia, oltre agli accidenti quotidiani il dato di cronaca racconta che de Magistris è soggetto mai come in questo momento alle volontà, ai capricci e perché no anche alle ripicche dei singoli e si ...

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - Giovedì 25 ottobre 2018 alle 11 - nella sala di giunta della residenza municipale : Nuovi servizi on line: presentazione della 'scheda urbanistica' 23-10-2018 / Giorno per giorno Giovedì 25 ottobre 2018 alle 11, nella sala di Giunta della residenza municipale , verrà presentato il ...

Rimpasto di giunta - maggioranza in pressing : NAPOLI. Ci avviamo ormai alla fine dell'anno e del Rimpasto, annunciato a fine 2018 dal sindaco Luigi de Magistris, non c'è ancora traccia. Sono state svolte consultazioni su consultazioni all'interno ...

SAN PRISCO - Carrillo revocato dalla giunta - la maggioranza di D'Angelo torna a traballare? Ecco gli scenari attuali e futuri : SAN PRISCO. Quello formalizzato dal sindaco di San PRISCO Domenico D'Angelo è un naturale rimpasto di giunta di metà mandato, almeno sembra.... Il dubbio che si insinua nella mente degli addetti ai ...

Politica. La Lega di Faenza ancora all'attacco della giunta sui rom : basta assistenzialismo : 'Troviamo scandaloso il modo in cui il Comune di Faenza ha speso i soldi ottenuti attraverso il bando regionale per il superamento dei campi nomadi' con queste parole esordiscono il consigliere ...