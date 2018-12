Giulia Salemi | il rapporto con Francesco Monte e l’attacco a Fariba

Il Grande Fratello Vip 2018 verso la finale ma le polemiche non si placano su Giulia Salemi e la madre Fariba : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvia verso la finale di questa edizione ma le polemiche non si placano. A pochi giorni dall'ultima puntata in onda il 10 dicembre prossimo, il reality è ancora nella bufera e non per via di quello che sta succedendo in casa, dove la noia regna sovrana ormai da tempo, ma per i protagonisti che sono ormai al di fuori della porta rossa. Al centro di tutto c'è ancora l'eliminazione di Giulia Salemi che per molti è ...

Giulia Salemi a ruota libera : 'Niente rapporti con Monte - mia madre mi lasci vivere' : Venerdì 7 dicembre uscirà la prima intervista ufficiale che Giulia Salemi ha rilasciato dopo la sua esclusione dal Grande Fratello VIP. Durante il faccia a faccia che ha avuto con un giornalista di "Spy", l'influencer si è lasciata andare ad alcune affermazioni un po' intime sul suo rapporto con Francesco Monte, salvo poi chiedere agli addetti ai lavori di smetterla di invitare sua madre Fariba in tv. La Salemi al settimo cielo: 'Ho perso il GF ...

Gf Vip - Giulia Salemi a ruota libera : dal sesso con Monte al rapporto con la madre Fariba : Intervistata dal settimanale 'Spy', la influencer italo-persiana commenta la sua esperienza nella Casa di Cinecittà

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi : "Prendo le distanze da mia madre - mi ha fatto del male" : "Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini - che poi voglio capire cosa avesse di magico -, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me. Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. ...

Fariba Tehrani - la mamma di Giulia Salemi aggredita in strada : Le polemiche continuano, ma qualcuno è andato oltre: Fariba Tehrani , la mamma di Giulia Salemi , è stata aggredita in strada da tre giovani, che l'hanno circondata e insultata. A rivelarlo è stato ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini e il retroscena su Giulia Salemi : 'Brutti messaggi brutti alla mamma' : 'Diciamo che ti ha mandato dei messaggi brutti'. Alfonso Signorini svela a Casa Signorini il retroscena doloroso su Giulia Salemi e sua madre Fariba Tehrani . In studio è ospite proprio l'iraniana, ...

Fariba Tehrani - la mamma di Giulia Salemi aggredita in strada : Le polemiche continuano, ma qualcuno è andato oltre: Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, è stata aggredita in strada da tre giovani, che l'hanno circondata e insultata. A...

Grande Fratello Vip - il drastico gesto di Giulia Salemi verso sua madre Fariba Tehrani : strazio da Signorini : Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip , i rapporti tra Giulia Salemi e sua madre, Fariba Tehrani , non sono proprio dei migliori. A confermarlo è proprio quest'ultima durante la consueta ...

Giulia Salemi fa piangere Fariba Tehrani : “Ora è contro di me” : Fariba Tehrani piange da Alfonso Signorini: lo sfogo per Giulia Salemi Non è un bel periodo quello che sta attraversando Fariba Tehrani: la donna infatti sembrerebbe aver rovinato ogni rapporto con Giulia Salemi e la figlia sembrerebbe non volerla più vedere. Ospite a Casa Signorini, l’ex concorrente di Pechino Express ha affermato che Giulia ci era rimasta molto male quando era uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip: la donna ha ...

Fariba - struggente su Giulia : il messaggio e la foto di Salemi bimba : Fariba, struggente su Giulia: l’ultimo messaggio e la foto della Salemi da bimba. La situazione tra madre e figlia Fariba Tehrani continua a essere un vulcano di emozioni. La madre di Giulia Salemi, che è stata al centro delle discussioni attorno al Grande Fratello Vip 3 in questi giorni, non si dà pace per come […] L'articolo Fariba, struggente su Giulia: il messaggio e la foto di Salemi bimba proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi - l'intervento della madre a Mattino 5 fa infuriare Federica Panicucci : Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip , ecco cosa ha deciso di fare la mamma Fariba . Su Leggo.it le ultime novità. A pochi giorni dall'eliminazione dell'influencer italo-persiana dal reality ...

GF Vip - Giulia Salemi la verità ecco cosa le ha detto la madre dentro la casa in persiano : Giulia Salemi al GF Vip, è andata in nomination per colpa della madre e successivamente eliminata, scopriamo cosa le ha detto sua madre in lingua persiano Giulia Salemi è finita al telefoto-flash a causa dei consigli di mamma Fariba. Secondo il report di Libero, la showgirl ha subito le conseguenze del colloquio avuto con la donna la sera precedente, quando le due si sono appartate e Fariba ha suggerito a Giulia di chiedere a Francesco Monte un ...

Giulia Salemi - Fariba a Mattino 5 : «Ecco cosa farò con mia figlia...». Federica Panicucci s'infuria : Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip , ecco cosa ha deciso di fare la mamma Fariba . A pochi giorni dall'eliminazione dell'influencer italo-persiana dal reality condotto da Ilary Blasi, Fariba ...

Giulia Salemi - l'intervento della madre a Mattino 5 fa infuriare Federica Panicucci : Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip , ecco cosa ha deciso di fare la mamma Fariba . A pochi giorni dall'eliminazione dell'influencer italo-persiana dal reality condotto da Ilary Blasi, Fariba ...